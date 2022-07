La rivoluzione parte dal Galaxy Tab S8 Ultra, il tablet più grande di sempre

Nel corso dell’ultimo decennio i display degli smartphone e dei tablet hanno registrato una spinta a diventare più ampi. I pollici si sono moltiplicati a favore di un’ampia visione e questo fenomeno si accentuerà ancor di più con i nuovi device foldable, che riescono a raddoppiare letteralmente lo spazio dedicato all’intrattenimento e al lavoro.

Il display da 14,6 pollici del Galaxy Tab S8 Ultra

La bulimia dei video, solo su Youtube arrivano ogni giorno 300 ore di filmati, e la crescita degli abbonati alle grandi piattaforme di streaming, giustificano la crescita delle dimensioni dello schermo della serie Galaxy Tab S8.

Nel caso del Galaxy Tab S8 Ultra siamo di fronte a un’esperienza video premium diversa da qualsiasi prodotto della generazione precedente. Il display offre la massima qualità Super Amoled da 14,6 pollici e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Le cornici sono le più sottili di sempre (6,3 millimetri), che offrono un rapporto ottimale tra schermo e corpo del tablet per una esperienza fortemente coinvolgente.

La maggiore resistenza

Samsung Electronics è un benchmark nella realizzazione di pannelli Super Amoled di altissima qualità e in questo caso lo schermo è racchiuso in un telaio sottilissimo ma non per questo meno resistente. Gli investimenti in R&D hanno portato l’azienda a impiegare una lega di alluminio di nuova generazione detta “Armor”.

Questa lega rende il corpo dei Galaxy Tab S8 per oltre il 30% resistente ai graffi e il 40% meno soggetto a piegarsi rispetto alla precedente edizione S7.

Potenza e fluidità

Un display sontuoso ha però bisogno di potenza e fluidità nelle immagini, che siano quelle delle serie tv o dei videogames o dei contenuti generati dai content creator. E il multitasking è reso possibile dalla potenza del primo chip a 4 nm, il processore più veloce mai approdato dentro Galaxy Tab S8 e S8 +. La memoria Ram per l’archiviazione di contenuti video è generosa, nel caso del Galaxy Tab S8 Ultra arriva fino a 16 GB e fino a 512 di storage.

Tutti e tre i modelli offrono una memoria espandibile fino a 1 TG con scheda SD opzionale. Anche la dimensione della banda ha un ruolo essenziale nella visione di contenuti video. E Galaxy Tab S8 -per la prima volta- supporta il Wi Fi 6E che offre fino al doppio di larghezza di banda e la velocità massima di Wi Fi 6, con una qualità di rete ottimizzata non bisognerà più preoccuparsi delle connessioni deboli.

L’articolo La rivoluzione parte dal Galaxy Tab S8 Ultra, il tablet più grande di sempre è tratto da Forbes Italia.