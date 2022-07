governo:-di-maio,-‘coraggio-di-andare-avanti,-chi-fugge-volta-spalle-a-cittadini’

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – “Bisogna avere il coraggio di governare e aiutare i cittadini, come stiamo facendo con il dl Aiuti e come bisognerà fare con altri interventi mirati a sostegno di imprese, giovani, famiglie e lavoratori. Ma chi fugge oggi dalla maggioranza volta le spalle agli italiani”. Così nell”appello alla maturità’ lanciato dal ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio e rivolto alle altre forze politiche.

“C’è un problema relativo all’aumento dei prezzi dell’energia e della benzina. Il governo è già intervenuto con provvedimenti ad hoc e continuerà a farlo con nuovi interventi mirati. Ma con una crisi di governo non saremmo in grado di realizzare questi provvedimenti, perché il Paese rimarrebbe bloccato per settimane se non per mesi. Dopo una pandemia e davanti a questa atroce guerra, una crisi di governo avrebbe effetti dirompenti: si andrebbe a indebolire il governo – e quindi l’Italia – a livello internazionale. Proprio in questi giorni ai tavoli internazionali si stanno prendendo decisioni cruciali. Con una crisi, l’Italia a quei tavoli non riuscirebbe a sedersi. E invece di essere determinanti, saremmo costretti a subire ogni decisione. Rischieremmo, ad esempio, di perdere la battaglia che stiamo portando avanti in Europa sul tetto massimo al prezzo del gas. Andremmo a bruciare i miliardi del Pnrr. Inoltre, è doveroso ricordare che rischieremmo seriamente di andare in esercizio provvisorio”, si legge nel lungo appello.