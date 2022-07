CISTITE: allarme caldo ed Escherichia Coli | Bevi questo frutto 2 volte al giorno

In estate gli episodi di cistite si manifestano con molta frequenza: ecco come contrastarla e scoraggiarne l’insorgenza.

La cistite è una condizione patologica condivisa da molte donne, e si verifica maggiormente con l’avvento della stagione calda. Questo fenomeno fastidioso, e talvolta doloroso, ha origini generalmente batteriche, e la proliferazione nelle parti intime è più diffusa durante le fasi più calde dell’anno. Scopriamo come debellare questa invalidante patologia.

Cistite: ecco come prevenirla efficacemente

La cistite consiste in un’infiammazione della mucosa della vescica, e nell’85% dei casi il batterio responsabile dell’infezione è il famigerato Escherichia coli, solitamente presente nel grosso intestino. La brevità dell’uretra, e la sua vicinanza alla vagina e all’orifizio anale rendono le donne esposte in particolar modo al rischio di cistite, e quasi ogni donna ha sperimentato tale condizione durante l’arco della sua vita.

D’estate i fattori di esposizione aumentano esponenzialmente: il caldo soffocante suggerisce una maggiore idratazione. Se non si beve a sufficienza, si produce meno urina, e questo è il primo elemento a favorire l’avvento della cistite. Inoltre, caldo e umidità facilitano la proliferazione di batteri nelle zone dei genitali, e il contatto con sabbia e con il costume bagnato favoriscono ulteriormente tale fenomeno. Anche indumenti intimi sintetici e l’utilizzo di assorbenti interni durante il ciclo possono contribuire allo sviluppo della cistite, così come la maggior frequenza dei rapporti sessuali.

Sebbene la cistite non sia pericolosa in sé, è un fenomeno assai fastidioso: consiste infatti in una sensazione di bruciore durante la minzione, accompagnata da un senso di pesantezza al basso ventre. Può inoltre accadere di non sentirsi mai completamente libere dopo il rilascio delle scorie liquide: in questi casi si ha la percezione di un incompleto svuotamento vescicale.

La cistite, però, si può prevenire. È innanzitutto necessario assumere almeno 1 litro e mezzo di acqua al giorno: tale strategia permette inoltre di mantenere una corretta funzione intestinale. Sono inoltre consigliati i fermenti lattici, utilissimi nel ripopolare la flora batterica, e non ultimi anche gli integratori naturali. In particolare, è il mirtillo rosso l’alleato migliore contro la cistite: si consiglia l’assunzione di tale integratore due volte al giorno, almeno durante tutto l’arco dell’estate.

