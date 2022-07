Carlo Conti la esclude, la vip non si dà pace: “Ci tenevo tantissimo!”

Il conduttore Carlo Conti l’ha scartata: la reazione della Vip è senza precedenti, l’ammissione pubblica parla chiaro.

Mentre i conduttori delle principali emittenti si godono le rilassanti ferie estive, i preparativi per i programmi di punta fervono senza sosta. Anche lo staff di Carlo Conti non conosce sosta, e sta pensando ai nomi più stuzzicanti da inserire nella prossima edizione del “Tale e quale show“.

I nomi su cui più si è speculato riguardavano ex volti del format “GF Vip”: negli ultimi giorni, però, abbiamo appreso che Katia Ricciarelli, le sorelle Selassiè ed Alex Belli non sarebbero in programma. Un’altra ex gieffina sembra lanciare un’appello dell’ultim’ora all’abbronzatissimo conduttore RAI: di chi si tratta?

Patrizia Pellegrino lo ammette: grossa delusione per il rifiuto di Carlo Conti

L’ex gieffina Patrizia Pellegrino è stata contattata dal portale “Pipol Gossip”, e interrogata in merito al mancato invito alla festa di compleanno di Soleil Sorge. La soubrette ha affermato: “Purtroppo non ci sono rapporti, di nessun tipo. Soleil è molto intelligente e conosce molto bene il mezzo televisivo, ma l’ho frequentata solo durante il reality. Fuori, mai. Quindi è ovvio che non sei stata invitata al suo compleanno… Assolutamente no! Non ho mai ricevuto nessun invito…“.

Patrizia Pellegrino ha in seguito rivelato che avrebbe desiderato dar seguito alla conoscenza con l’esplosiva Soleil: “Magari avrei avuto modo di approfondire l’amicizia…“. La delusione più profonda, però si annida nel seno materno di RAI: la showgirl avrebbe tanto voluto partecipare al “Tale e quale show”, richiesta però rimasta inascoltata. Alla domanda: “Ultimamente sui social hai dichiarato di non essere stata scelta per “Tale e quale”. Ci sei rimasta male?“, Patrizia Pellegrino ha fornito una risposta ben precisa. “Molto. Ci tenevo tantissimo, ma ci rifaremo. Io sono molto testarda. Prima o poi ce la farò. È un programma che amo…“.

Sembra che l’esclusione dai giochi sia pesata non poco alla bionda showgirl. D’altronde Carlo Conti deve ancora ufficializzare i nomi arruolati nel cast del suo talent di celebrità. Può configurarsi infatti spazio per un ripensamento dell’ultim’ora: il conduttore di RAI 1 sceglierà di investire sull’ex stella del “GF Vip”? Non resta che attendere il comunicato ufficiale da parte dell’emittente: il talent tornerà più roboante che mai alle porte dell’autunno!

