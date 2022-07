Annuncio shock per Milly Carlucci, la star l’abbandona all’ultimo minuto: adesso è nei guai

L’annuncio arriva dalla conduttrice Milly Carlucci: la star del suo programma la abbandona in corsa, sostituzione lampo in vista per “Ballando con le Stelle”.

Per la conduttrice Milly Carlucci è arrivato il momento del commiato: mentre l’elegante conduttrice di “Ballando con le Stelle” scalda i motori per la prossima edizione, il noto ballerino approda su altri lidi.

La mattatrice RAI sta approfittando della pausa estiva per reclutare talenti nel suo “Ballando on the road”, alla ricerca dei volti più interessanti per il suo talent. Nelle ultime ore, Milly Carlucci ha compiuto un annuncio sui sui social: Vito Coppola non farà più parte della sua scuderia in RAI.

Milly Carlucci lo annuncia: “Tutte le nostre benedizioni!”

Nonostante la vittoria dello scorso anno in coppia con Arisa, Vito Coppola sembra covare ambizioni ben più grandiose per il proprio futuro. Il ballerino, infatti, approderà nel programma targato UK “Strictly Come Dancing“, abbandonando almeno per ora il format di RAI 1.

Milly Carlucci lo preannuncia agli spettatori in un video, dichiarandosi orgogliosa del nuovo ingaggio del performer: “Vito ha avuto un invito importantissimo da Strictly Come Dancing, che è il programma inglese da cui derivano tutti i Ballando con le Stelle e da cui deriviamo anche noi, anche se poi abbiamo fatto una strada indipendente e diversa. Quindi, con tutti i nostri auguri e tutte le nostre benedizioni farà parte del cast di Strictly Come Dancing quest’anno, giusto?”.

Vito Coppola, grato per la visibilità ottenuta grazie a “Ballando con le Stelle”, replica: “Loro sono stati molto affascinati da quello che abbiamo fatto noi a Ballando: loro hanno visto video, hanno visto quello che creiamo. Infatti Milly, come già sai, ma te lo ripeto sempre, grazie mille a te e a voi, a Ballando, a tutta la famiglia, che mi avete dato la possibilità di essere instradato…“.

La conduttrice l’ha poi omaggiato del suo più sentito buon augurio per il futuro: “In bocca al lupo Vito, faremo il tifo per te e ti aspettiamo poi in Italia quando avrai fatto questa esperienza!”. La commossa risposta del ballerino non si fa attendere: “Assolutamente. Vado, arricchiamo il bagaglio e poi ritorniamo, sempre a casa!”.

Resta da capire chi, tra la schiera di talenti disponibili, arriverà a coprire il ruolo di vito nel talent di RAI 1. Viste le tendenze attuali, che vedono molti ex gieffini in pole-position per ruoli in format dell’emittente pubblica, potrebbe trattarsi di un ballerino uscito da “Amici”. Vi aggiorneremo quanto prima circa la celebre sostituzione.

The post Annuncio shock per Milly Carlucci, la star l’abbandona all’ultimo minuto: adesso è nei guai appeared first on Ck12 Giornale.