“tre-giorni-di-capricci”:-ylenja-lucaselli-smaschera-conte,-la-figuraccia-in-parlamento

“Sarebbe meglio andare al voto il prima possibile e dare al Paese un governo capace di governare”: Ylenja Lucaselli di Fratelli d’Italia, ospite di Omnibus su La7, lancia la sua proposta senza fare troppi giri di parole. Le intenzioni del partito di Giorgia Meloni sono chiare ormai da tempo. E le ultime fibrillazioni all’interno dell’esecutivo, culminate ieri nell’incontro tra Giuseppe Conte e Mario Draghi, rafforzano il desiderio di FdI di andare al voto.

Il caos che il Movimento 5 Stelle ha scatenato nell’ultimo periodo ha provocato non pochi danni in Parlamento secondo la Lucaselli, che ha detto: “Siamo stati bloccati in Aula sul decreto Aiuti per tre giorni semplicemente perché il M5s e Conte hanno fatto i capricci“. La deputata poi ha aggiunto: “Noi diciamo da tempo che una maggioranza così variegata, con dentro tutto l’arco parlamentare tranne Fratelli d’Italia, è molto difficile che possa produrre dei provvedimenti veramente utili per chi in questo momento ha delle necessità”.

Ylenja Lucaselli a Omnibus, il video

La Lucaselli ha le idee chiare su quale sia il vero piano del leader grillino al momento: “Conte adesso sta solo iniziando la sua campagna elettorale, non credo che la sua vera preoccupazione siano gli italiani, altrimenti non avrebbe bloccato il Parlamento per tre giorni”. E ancora: “Il governo ormai ha esaurito la sua capacità di produrre provvedimenti realmente utili. In questo momento abbiamo problemi molto seri sul gas e tutto tace. Nessuno parla più di quanto il costo del gas sia aumentato”.