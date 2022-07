Test logica | Solo 5 secondi per indovinare: cosa vede il fotografo?

Se 5 secondi ti sembrano pochi, non riuscirai mai a risolvere questo test di logica. Se invece vuoi provarci, sei davvero coraggioso.

Credi di essere un asso negli test di logica? Ecco un esempio per metterti alla prova. Con questo giochetto potrai dimostrare che sei davvero il migliore, ma occhio al tempo.

Molte persone trascorrono il proprio tempo libero divertendosi nella risoluzione degli indovinelli. È arrivato il momento anche per te di provarci! Quando il nostro cervello è davanti al tentativo di risoluzione di un indovinello può ricorrere a scorciatoie o escamotage mentali. La nostra mente è una vera palestra da allenare anche quotidianamente. Gli indovinelli e i test di logica sono un passatempo poco impegnativo, ma possono diventare veri rompicapo. In questo caso dovrai fare appello alla tua capacità di osservazione nel più breve tempo possibile, ma occorre saper ragionare! Le trappole e le insidie di questi indovinelli possono essere facilissime per qualcuno, eppure moltissime persone vanno in crisi.

Forse stai pensando che 5 secondi siano davvero pochi per indovinare, ma preparati a dovere e imposta il timer, stiamo per cominciare. Hai già capito di cosa si tratta? Iniziamo subito. Osserva bene la figura in alto, cosa vede il fotografo dal suo punto di vista? Prova a indovinare e scegli tra le alternative qui sotto.

Test logica: le alternative che hai a disposizione

Nella foto qui sopra potrai vedere le alternative a tua disposizione, ma fai presto: 5 secondi scorrono in un lampo.

Hai trovato la soluzione? Il fotografo si trova davanti ad una costruzione di cubi, combinati in modo particolare. La risposta giusta è la B. Se hai indovinato in così poco tempo, sei un campione e probabilmente quando hai a che fare con la geometria, per te è tutto semplice.

Se invece hai avuto qualche difficoltà, forse avresti avuto solo bisogno di qualche secondo in più. Potrai continuare ad allenarti con altri indovinelli e non smettere mai di provarci. Abbiamo detto che la mente va allenata come in palestra? Bene, allora vedrai i risultati alla fine dei tuoi allenamenti a patto che tu sia costante.

