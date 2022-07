“Rivelerò ogni cosa!”: Isola dei Famosi, l’intera produzione è sotto scacco: ha già parlato

Trema lo staff autoriale dell’Isola dei Famosi: l’ex naufraga minaccia di rivelare scomode verità agli spettatori.

Nelle ultime ore è scoppiata una bomba in casa Mediaset: l’intera produzione de “L’Isola dei Famosi” è sotto scacco. Una nota showgirl ed ex isolana ha arruffato le penne, minacciando rappresaglie contro gli autori del format di Canale 5.

Stando a quanto riporta il portale “Biccy”, finalmente Marco Cucolo avrebbe trovato l’occasione per replicare alle bonarie prese in giro degli opinionisti, in particolare a Vladimir Luxuria. Anche Lory Del Santo ha fatto eco alle sue proteste: vediamo cos’ha dichiarato.

Lory Del Santo spara a zero sull’Isola dei Famosi: la verità sta per emergere

Marco Cucolo si è ritirato dal gioco per alcuni calcoli alla cistifellea, e si è ricongiunto in Italia con la fidanzata Lory Del Santo dopo aver appianato alcune incomprensioni di coppia. Da mesi gli opinionisti del programma hanno ironizzato su di lui, dipingendolo come una succursale della ben più famosa compagna, a lei dedito e obbediente.

Marco Cucolo ha replicato: “Vladi ha detto che sono una marionetta? Non è vero che mi facevo influenzare da Lory. Ho deciso ogni volta di testa mia. Perché è vero che sono un buono, ma non sono senza cervello. Nessuno mi plagia o mi manovra come fossi un burattino. Sto da tanti anni con questa donna, ma non sono un disperato. Prima si sono accaniti contro la mia compagna, e poi contro di me. Non capisco questo accanimento nei nostri confronti. Che pensino ciò che vogliono, ma il nostro è un fidanzamento solido!“.

Anche Lory Del Santo si è espressa con toni molto critici: “La verità è che Luxuria non si è basata su cose accadute per denigrarmi. Lei è andata sul personale e questo non è giusto. Secondo me gli opinionisti non dovrebbero essere di parte, sarebbe corretto essere più oggettivi.”. La soubrette ha in seguito minacciato: “Se voglio chiarire con lei? Diciamo che ho deciso che ogni giorno dirò qualcosa per informare tutti sulla vera realtà de L’Isola dei Famosi. Vedrete nei prossimi giorni quello che rivelerò!“.

Lory Del Santo sembra avere in serbo succose indiscrezioni circa i retroscena nascosti del format, e nelle prossime ore potrebbe far scoppiare una bomba senza precedenti. Vladimir Luxuria, di contro, rintuzza le accuse e spiega a “Novella 2000”: “Ho letto quello che hanno detto, ma non sono d’accordo. Non mi sarei mai permessa di entrare sul personale. Lei dovrebbe sapere tutto le conseguenze che ne derivano partecipando a programmi del genere. Non possono pretendere di ricevere soltanto complimenti…”.

Seguiremo con attenzione gli sviluppi del caso…

The post “Rivelerò ogni cosa!”: Isola dei Famosi, l’intera produzione è sotto scacco: ha già parlato appeared first on Ck12 Giornale.