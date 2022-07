Proposta agghiacciante | Autori del GF Vip spaventati: “Troppo rischioso”

Emerge in questo ore l’idea clamorosa proposta agli autori del GF Vip: un’idea scioccante, al momento bocciata, che sicuramente farà discutere.

Una proposta cinica, degna del Truman Show, quella avanzata da Sonia Bruganelli, da poco riconfermata come opinionista del GF Vip. Una proposta comunque allettante per chi lavora notte e giorno pensando solo allo share.

Ma evidentemente a tutto c’è un limite, o forse i tempi non sonco ancora maturi, fatto sta che la produzione e gli autori del Grande Fratello Vip hanno bocciato l’idea della Bruganelli considerandola troppo rischiosa.

Un’idea della quale la moglie di Bonolis ha parlato nella sua ultima intervista rilasciata a R101, nel corso del programma ‘Facciamo finta”, condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri.

Sonia Bruganelli, idea per il GF Vip: rivelazione che farà discutere

La Bruganelli farà l’opinionista anche nella prossima edizione del GF Vip. Al suo fianco ci sarà una grossa novità, infatti dopo la mancata riconferma di Adriana Vope, Alfonso Signorini ha scelto la cantante Orietta Berti.

Sul suo ritorno negli studi del GF Vip, arrivato dopo che lei stessa aveva escluso questa eventualità, la moglie di Paolo Bonolis ci ha tenuto a sottolineare una cosa in particolare. “Non che io volessi essere corteggiata perché io realmente faccio un altro lavoro, e per me la priorità ce l’ha la produzione”, ha esordito. Ma “devo dire però che per me è stato molto bello sentirmi dire da Alfonso che voleva che lo aiutassi in questa seconda mia esperienza, che si era trovato molto bene con me”.

Insomma, il corteggiamento evocato tra il serio e il faceto, subito dopo la chiusura della passata edizione del reality, alla fine è arrivato per davvero, convincendola a ripetere l’esperienza vissuta nella scorsa stagione televisiva. Poi, continuando a chiacchierare con i due conduttori del programma radiofonico, la Bruganelli ha confessato qualcosa che farà sicuramente discutere.

Essendo lei produttrice televisiva di mestiere, è abituata a trovare nuove idee per migliorare un programma. Cosa che ha fatto anche per il Grande Fratello Vip, lanciando una proposta clamorosa. Ecco cosa ha rivelato a Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri: “Con il fatto che in corsa entrano nuovi personaggi, il GF può durare anche due anni. Io avevo proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella casa. Mi hanno detto che era troppo rischioso“.

A quanto pare l’idea di Sonia, che chiaramente solleva questioni etiche ancor prima che pratiche, deve aver spaventato gli autori e la produzione del GF, ma per quanto durerà questa resistenza? Il futuro ci dirà se la necessità di alzare gli ascolti saprà darsi dei imiti e se invece prevarrà la visione sfrontata della Bruganelli.

The post Proposta agghiacciante | Autori del GF Vip spaventati: “Troppo rischioso” appeared first on Ck12 Giornale.