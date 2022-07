Oroscopo Paolo Fox del weekend 9 e 10 luglio: ottime notizie in arrivo scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Oroscopo Paolo Fox del weekend 9 e 10 luglio: ottime notizie in arrivo. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – In questo weekend dovete fare molta attenzione ai conflitti che possono nascere anche in maniera banale. In queste 48 ore è possibile ottenere qualche soddisfazione, c’è una buona volontà di mettersi in gioco. Domenica 10 aprile è una giornata di recupero.

Toro – Fine settimana positivo. Non dimenticate che Venere inizia a fare prodigi, rispetto a marzo il vostro livello di tolleranza è alto. È importante fare bene i conti, soprattutto se c’è una disputa o una questione legale in corso.

Gemelli – In amore, c’è qualcosa che non quadra, potreste essere proprio voi a mettere in discussione il rapporto con il vostro partner. Ci sono troppe spese da sostenere, troppe le tensioni sul posto di lavoro, avete bisogno di mettere in chiaro tutto ciò che non va.

Cancro – In questo fine settimana avete una passione ardente e una grande voglia di fare l’amore. Potreste vivere delle belle sensazioni, un ritorno di fiamma piò scaldare il cuore.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Alcune questioni economiche vi preoccupano un po’, negli ultimi tempi avete dovuto mettere mano troppe volte al portafoglio. Questo weekend vi regala incontri memorabili, ma siete troppo presi da questioni lavorative e finanziarie.

Vergine – Non è facile mantenere la calma sul posto di lavoro, in amore tutto questo stress può nuocere gravemente al rapporto di coppia. Il weekend si conclude con Giove opposto, la sua opposizione rappresenta il bisogno di chiarire un accordo o un contratto.

Bilancia – La prossima settimana parte in maniera tesa. C’è un problema da risolvere entro la fine di aprile. Le emozioni e gli umori di domenica 10 aprile sono migliori rispetto a sabato 9 aprile. Dovete risolvere un conflitto.

Scorpione – Nel weekend qualche dubbio di troppo, ma l’amore potrebbe regalarvi qualcosa di più. Ovviamente, tutto dipende dal vostro stato d’animo. Certo è che negli ultimi tempi i sentimenti sono tornati in primo piano.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – È un weekend importante che vi sprona ad avanzare delle richieste in vista del mese di maggio. È anche un fine settimana utile per ristabilire un buon equilibrio. Il lavoro inizierà ad andare meglio dal mese di maggio.

Capricorno – È un periodo un po’ complicato per via dell’opposizione lunare, meglio rimandare le discussioni a un momento migliore. Se dovete dire qualcosa d’importante, fatelo nella giornata di domenica 10 aprile, in questo periodo non vi mancano la capacità di azione e di fascino.

Acquario – Marte si trasferisce nel vostro spazio zodiacale sabato 9 aprile. In amore, avete tanta voglia di vivere con il vostro partner momento coinvolgenti. Recuperate energia. La giornata di domenica, però, vede la Luna diventare opposta, questo significa che nei rapporti di coppia ci sarà qualche battibecco, non arrabbiatevi troppo. Massima attenzione e concentrazione sul lavoro e negli affari.

Pesci – Queste stelle favorevoli trasformano i vostri desideri in realtà. Tra sabato e domenica è possibile fare incontri piacevoli. In generale, questo è un periodo che può dare molto, Giove nel segno regala opportunità.

