Oroscopo Branko di venerdì 8 luglio: le stelle per tutti i segni. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi: oggi non sarà il giorno più fortunato. Nella tua vita stanno avvenendo cambiamenti che potrebbero essere segni che presto tutto migliorerà. Amore: anche se hai la necessità di fonderti con il tuo amore, non lasciare da parte i tuoi soliti amici, e ancor meno la tua famiglia. Ricchezza: appare la paura di perdere opportunità e decidere diventerà un compito schiacciante. Non temere, scegli bene i tuoi slogan. Benessere: la tua eloquenza ti permette di impressionare le persone e farti ascoltare. Tuttavia, fai attenzione a non convincerti di qualcosa che è una bugia. Le stelle ti avvantaggiano economicamente, i tuoi affari andranno molto bene. Se stai studiando, i tuoi sforzi avranno risultati molto positivi. Fai attenzione alle tue spese, possono aumentare se non stai attento, controlla. Presta attenzione alle persone intorno a te, non puoi fidarti di tutti. Prendi il toro per le corna e risolvi i problemi pendenti in amore, farai bene. È un buon momento per dedicarti alla tua formazione, se ci stavi pensando. Anche se ti senti bene, è conveniente non mettere a dura prova la tua salute. Cerca di fare più esercizio durante il giorno, dormirai meglio e ti rilasserai. Hai nuove energie per avviare diversi progetti e attività. Stai bene, ma dovresti eliminare le tossine o purificare un po’ il tuo corpo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi: questo giorno sarà molto variabile. Avrai momenti molto difficili ma uscirai dai problemi con un buon finale, abbi pazienza. Amore: il tuo problema principale sarà che non esprimi le tue emozioni in modo appropriato e il tuo partner potrebbe risentirsi. Ricchezza: non lasciare che ti manipolino, guarda la partita. Farai investimenti in contanti, ma eviterai complicazioni legali e debiti. Benessere: quando ti trovi di fronte a qualcuno che è ovviamente nervoso o sconvolto, fai un respiro profondo e non lasciarti trasportare. Continua ad essere te stesso. Avrai fortuna nei colloqui di lavoro, ma non essere troppo sicuro di te. Avrai buone notizie nel tuo lavoro, forse è qualcosa che ti aspetti. Professionalmente, non tutto è come vuoi, ma tutto arriva a ondate. Non gettare la spugna, stai per raggiungere gli obiettivi che ti eri prefissato. Non lasciarti influenzare dai commenti e non cambiare continuamente direzione. Anche se non te ne rendi conto, il successo ti segue e dovresti approfittare di questa buona serie di vittorie. Non mostrare indecisione davanti al tuo partner perché potrebbe prenderla per mancanza di affetto, mostragli il tuo amore. Sei incline alla tensione e al nervosismo, devi imparare a rilassarti. Le tue reazioni potrebbero essere più forti del solito, cerca di controllarti, la tua salute ne risente. Fidati del tuo intuito, ti aiuterà molto a prendere decisioni importanti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi: sebbene tu sia idealista e ottimista, è tempo di ripensare alla tua situazione e vederla da un altro punto di vista. Amore: nell’amore tutto conta. Anche se i rimproveri appariranno in superficie, vai avanti lasciando da parte il risentimento. Ricchezza: questo non è un buon momento per mettere da parte le responsabilità finanziarie. Cerca di mantenere la calma e i soldi. Benessere: fai chat con gli amici, saranno una buona scusa per metterti di buon umore per iniziare le tue attività quotidiane. Dovrai affrontare alcune spese, cercare di prevenirle in qualche modo. Le cose al lavoro vanno come previsto, è un buon momento. Controlla la caratteristica impazienza del tuo segno, che è accentuata questa settimana. Se ascolti tutti, tutti avranno un’idea di come dovresti agire. Non perdere la calma in amore, se hai serenità, le incomprensioni verranno chiarite. Avrai notizie di una persona che non vedi da molto tempo e che ti sta cercando. Prenditi più cura delle tue ore di sonno, riposa di più e meglio per sentirti bene. Ciò che imparerai in questo giorno sarà molto utile per il prossimo futuro. Ti senti molto bene, con rinnovata energia, sano e desideroso di fare le cose. Inizierai la giornata con forza e buonumore.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi: prendi decisioni prudenti e non correre rischi inutili, una decisione affrettata potrebbe portarti dei disagi. Amore: il tuo partner richiede da te un livello di impegno che non sei in grado di assumere. Sii sincero ed esprimi come ti senti. Ricchezza: se hai bisogno di aiuto finanziario, dovresti rivolgerti ai tuoi cari. Spiega chiaramente i tuoi problemi. Benessere: prendi ispirazione ovunque la trovi. La meditazione ti aiuterà a rimanere in pista, equilibrato e felice. Al lavoro, non è conveniente per te essere coinvolto nei problemi degli altri, andare al tuo ritmo. In termini di lavoro ti aspettano nuove opportunità, approfittane quando arrivano. Ti sentirai molto autonomo, il tuo atteggiamento è molto indipendente. Stai vivendo un momento di grande entusiasmo nel sentimentale, l’amore andrà oltre. Stai attento con le tue parole, dovresti stare attento e meditare su ciò che dici. Se non hai un partner, aspetta un po’, la tua dolce metà sta arrivando. Assicurati che la tua dieta sia ricca di prodotti naturali per mantenerti in salute. Ti sentirai molto dinamico e vitale, diffonderai il desiderio di vivere a chi ti circonda. Devi prenderti più cura di te stesso, fisicamente e mentalmente, non fa bene stancarsi molto, ma la tua salute va bene. Hai una giornata placida e tranquilla davanti a te, niente ti spaventerà.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – È probabile che tu abbia permesso ad altre persone di far prevalere le loro opinioni sulle tue, non per debolezza ma perché volevi apparire condiscendente. Anche alcune critiche sul tuo modo di fare le cose potrebbero aver influenzato te, Leo. Recupera la visione positiva di te stesso perché vali più di tutte queste persone insieme. A parole sciocche, orecchie sorde. Non prestare loro attenzione perché molte di queste persone hanno agito quotidianamente per invidia. Smettila di essere così condiscendente e così sensibile, che anche non ti sta affatto bene, e mettiti al tuo posto. In campo sentimentale, hai urgente bisogno di trascorrere più tempo da solo con il tuo partner. Una gita romantica questo fine settimana tornerà utile.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Forse ti hanno concesso un prestito o ti hanno pagato un debito. Investilo in ciò di cui avevi bisogno ogni giorno, ma non sprecarlo per capricci. Compra qualcosa che ti sia utile e pratico. Oggi è un grande giorno per vederti con gli amici e incontrare nuove persone. Ti daranno una nuova visione della vita e forse di altre culture. È probabile che incontrerai qualcuno che sarà un attore chiave nel tuo futuro professionale, Vergine. In amore, invece, sei sicuramente un po’ confuso quotidianamente con una relazione che hai iniziato da poco perché non sta andando bene come ti aspettavi. Prenditi del tempo per liberare la mente, ma non scoraggiarti, perché forse l’unica cosa che ti manca è un periodo di adattamento.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La tua mente sarà più chiara che mai oggi, Bilancia, ed è probabile che troverai una soluzione a qualche problema che hai avuto ultimamente quotidianamente o che arriverai a capire qualche argomento che ti suonava come cinese. È un buon giorno per imparare, assorbirai tutta la conoscenza come una spugna. Anche in campo economico avrete una giornata molto positiva. Potresti ricevere una proposta per vincere dei soldi extra, magari condividere un decimo della lotteria. La fortuna ora è dalla tua parte, non perdi nulla provando, è una piccola spesa che puoi permetterti, Bilancia. Ora che l’equilibrio regna nella tua vita ogni giorno, se il tuo cuore non è occupato da nessuno, Oggi sarebbe un buon momento per dare una possibilità a quella persona che da tempo desidera essere più di un amico.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Ora potresti anche avere la possibilità di cambiare lavoro attraverso un contatto che ti fornirà un conoscente. Valuta questa opportunità. Ogni giorno ti chiudi troppo negli stessi circoli sociali e ti farebbe comodo allargare il panorama, conoscere nuove persone che possono contribuire molto alla tua vita, Scorpione. Questo vale anche per te nel campo sentimentale. Integra di più il tuo partner nel tuo mondo e includerla quotidianamente in questa conoscenza con nuove persone. Ti andrà benissimo e ti darà nuovi stimoli. Condividere nuove esperienze è sempre positivo per la relazione. Inizia oggi, è un buon metodo per evitare di cadere nella routine o nella monotonia.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Tendi ad agire quando le situazioni si presentano, istintivamente, senza pensarci troppo, improvvisi e di solito ti dà buoni risultati. Tuttavia, di tanto in tanto, hai bisogno di questi episodi di riflessione. Se ritieni di averne bisogno oggi, trova il tempo e il luogo per pensare da solo. Ti verranno in mente conclusioni di grande successo che avranno un’influenza molto positiva sulla tua vita quotidiana nell’immediato futuro. A livello sentimentale, Sagittario, sarà anche molto utile per te pensare al motivo per cui stai prestando attenzione a determinati commenti dannosi che stanno danneggiando la tua relazione, incluso il motivo per cui li ascolti. Devi avere più fiducia nel tuo ragazzo, ti ha già dimostrato in molte occasioni che se lo merita.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – È possibile trovare un ambiente piuttosto teso sul posto di lavoro. È probabile che ci sarà una situazione complicata o una cattiva atmosfera tra colleghi che si forgia da molto tempo su base giornaliera. Anche se il tuo primo impulso è quello di intervenire, frena. Non farti coinvolgere perché potresti farti male. Lascia che gli altri risolvano i loro affari da soli. Per tutta la giornata, una persona che sta attraversando un problema economico può contattarti. Sicuramente non puoi aiutarlo con i soldi, ma puoi con la tua opinione sulla questione che lo riguarda, il Capricorno solidale. Innamorato, non aspettare domani per mostrare i tuoi sentimenti al tuo partner e fallo ogni giorno. Sta iniziando a pensare che non te ne importi troppo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Forse non hai saputo reagire bene a una situazione e questo ha generato quotidianamente discussioni o diffidenza. Ripensaci e potresti renderti conto che stai reagendo in questo modo perché sei influenzato da qualche esperienza negativa che hai vissuto. Potresti anche sentirti confuso perché non la pensi davvero in quel modo, ma non puoi fare a meno di seguire un impulso. Prenditi del tempo per te stesso e prova a rilassarti, sopraffatto l’Acquario, allora vedrai tutto molto più chiaramente. Innamorato, non prestare attenzione ad alcuni commenti che ti arriveranno oggi sul tuo partner. Fidati del tuo ragazzo ogni giorno. Ci sono persone a cui piace cercare tre piedi per il gatto.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Di solito ti succede ogni anno ed è perché ti senti realizzato con quello che fai. Oggi, però, provate a godervi questo meritato periodo di riposo perché fa comodo anche a voi per ricaricare le batterie. Dedica un po’ più di tempo alla tua cura personale, in men che non si dica ne sarai felice. Oggi, Pesci, ti verrà in mente un’idea come un fulmine che devi ricordare ogni giorno. Scrivilo da qualche parte e pensaci positivamente, lo realizzerai. Nel frattempo, sfrutta al meglio la tua vacanza e dimentica gli impegni che ti aspettano a breve. Vivere il momento! Innamorato, non essere ingenuo, Quel ragazzo che hai incontrato non è solo molto carino, ti sta lanciando spazzatura!

