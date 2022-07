Dalle news alla sostenibilità. Ecco chi ha vinto i Best Podcast Awards 2022 di Forbes Italia

Dalle informazioni strategiche all’innovazione tecnologica, passando per le eccellenze dell’imprenditoria Made in Italy e gli esempi virtuosi della sostenibilità. Sono solo alcune delle tematiche affrontate dai podcast premiati in occasione dei Best Podcast Awards 2022 di Forbes Italia.

A inaugurare la cerimonia di premiazione, martedì presso gli uffici di Accenture in via Bonnet a Milano, il ceo Mauro Macchi e il direttore di Forbes Italia Alessandro Rossi. “Spesso la mia giornata inizia e si conclude ascoltando podcast”, ha detto Macchi, perché “nei podcast trovo tanti spunti validi ed esempi preziosi da condividere con tutto il mio team”. “Un podcast ti lascia in dote sempre qualcosa da imparare”, gli ha fatto eco Rossi, “perché sono prodotti che sempre ispirano e catturano l’attenzione di chi li ascolta, sia per la scelta dei contenuti sia per quella delle voci”.

A ricevere il riconoscimento dell’edizione italiana di Forbes sono stati: nella categoria news, The news – Il podcast, rappresentato per l’occasione da Armando Barone, responsabile external, media & analyst relations di Accenture; nella categoria energia e innovazione Snamcast, rappresentato da Salvatore Ricco, senior vice president communication & marketing di Snam; nella categoria tecnologia, 1234, podcast specializzato in cybersecurity con Alberto Giuffrè, giornalista Sky; nella categoria small giants Pmiheroes, rappresentato da Davide Tammaro, head of brand corporate reputation di Banca Ifis; nella categoria sostenibilità Rina con Percorsi di sostenibilità e Paolo Ghiggini, head of media relations & social media, a ritirare il premio. Voce ai libri (di Chora media) con Silvia Nucini, giornalista e scrittrice, ha vinto nella categoria cultura, mentre Morgana con Chiara Tagliaferri e Michela Murgia ha vinto nella categoria donne e Impresa attiva, podcast di Generali, in quella business.

