Alfonso Signorini punta sulle storie tristi: “Dopo mesi di ricovero” entrerà nella casa

Il conduttore Alfonso Signorini estrae un asso dalla manica: avrà in casa la star del movimento LGBTQ+.

Il rodato conduttore Alfonso Signorini è un esperto conoscitore del mezzo televisivo e propone agli spettatori una schiera variopinta di protagonisti in ogni edizione del suo “GF Vip”. Grazie alle sue scelte strategiche, l’ultimo appuntamento con il reality si è rivelato oltremodo scoppiettante: dalle catfight tra primedonne, ai triangoli amorosi a favor di telecamere, il “GF Vip” ha spopolato sui social.

La prossima edizione del format si preannuncia altrettanto movimentata: solo nelle ultime ore Sonia Bruganelli, riconfermata opinionista, ha rivelato una possibilità sconcertante. La moglie di Paolo Bonolis avrebbe infatti contemplato la possibilità di inserire nel gioco una donna in gravidanza, per poi documentare il parto nella casa di Cinecittà. Nonostante l’idea sia stata bocciata, Alfonso Signorini rilancia e punta ad una nota icona trans. Ecco di chi si tratta.

Alfonso Signorini non ha dubbi: ecco la prossima candidata nel cast del programma

Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, il conduttore Alfonso Signorini avrebbe delle mire ben precise. Il conduttore ha infatti pubblicato una storia su Instagram, in cui stuzzicava la curiosità dei suoi follower con un quesito assai curioso. Accanto alla foto di uno smalto rosso per unghie, infatti, il mattatore ha scritto: “La seconda vippona ha scordato questo sul taxi. Secondo voi di chi si tratta?“.

Deianira Marzano non ha dubbi: si tratterebbe dell’icona del movimento LGBTQ+ Elenoire Ferruzzi, popolarissima nel mondo dei social. La sua introduzione nel cast del “GF Vip” potrebbe rappresentare con ogni eventualità un valore aggiunto al peso emotivo del programma: Elenoire è infatti reduce da un’esperienza traumatica. La showgirl ha trascorso mesi ricoverata in terapia intensiva a causa del Covid-19. Elenoire avrebbe già ricevuto la succosa proposta dagli autori del “GF Vip” nel 2020, ma la trattativa sembra non essere andata a buon fine.

Quest’anno potrebbe però accettare l’ingaggio, anche in virtù della rivalità professionale tra Alfonso Signorini e Barbara D’Urso. Il conduttore ed Elenoire, infatti, hanno dimostrato di non gradire l’operato di Barbarella nazionale. In un’intervista a “Rolling Stone”, l’iconica performer aveva dichiarato: “Il mondo della tv è una piccola mafia, invitano solo chi vogliono loro e al patto che dica ciò che vogliono loro. In tv non potrei mai fare una chiacchierata come questa, lì mi chiamerebbero solo per parlare di droghe, clienti, ca**i o ‘Carpisa è il male’. Mai ricevuto una chiamata dalla D’Urso. Sarà una gran professionista, ma umanamente la disprezzo…”.

Le previsioni di Deianira Marzano si riveleranno fondate?

