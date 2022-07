Superquiz | Una faccia di numeri strambi, li vedi davvero tutti?

Vuoi metterti alla prova con questo superquiz? Una faccia di numeri che non riuscirai mai a trovare tutti uno per uno. Scommettiamo?

Cresce la voglia di cimentarsi negli indovinelli e stavolta dovrai essere davvero abile per cavartela. Vediamo insieme questo nuovo Superquiz.

Ti reputi un bravo detective? O magari sei un appassionato di quiz e rompicapo? Il passatempo più conosciuto e amato dell’estate é l’enigmistica. Tra cruciverba, indovinelli e rompicapo si può trovare di tutto sulle riviste specializzate e in rete.

Se sei un appassionato di questi giochetti anche tu, sei nel posto giusto. Stai per scoprire se possiedi una vista da lince.

Passare il tempo a risolvere indovinelli é proprio una bella abitudine per diversificare i propri hobby. Ora lo facciamo anche sotto l’ombrellone tra un bagno e l’altro. Tra televisione e telefonino a volte capita che spegniamo il cervello troppo a lungo, mentre la mente va tenuta in allenamento. Con questo rompicapo però potresti essere un po’ in difficoltà, a meno che tu non abbia una vista da lince. Sei pronto? Iniziamo.

Il tempo che avrai a disposizione sarà limitatissimo, concentrati e fai un bel respiro. Osserva bene la figura in alto in cui è rappresentata una faccia fatta di numeri strambi. Riesci a trovarli tutti in 5 secondi?

La soluzione del Superquiz

La soluzione sembrava semplice e invece probabilmente hai impiegato bel più di 5 secondi per trovare tutti i numeri. E se ne hai tralasciato qualcuno? Vediamo insieme se hai dato la soluzione corretta.

Quella faccia disegnata con i numeri potrebbe averti fatto intrecciare la vista. I numeri sono: 1,2,3,7,5,0,8,6 e 9. Se li hai visti tutti in 5 secondi appartieni a quella piccola fetta di persone abilissime in grado di risolvere anche i superquiz più complicati.

Se invece non ce l’hai fatta, non preoccuparti potrai cimentarti con altri test ad esempio quelli di logica. Ognuno di noi ha le proprie attitudini e non occorre per forza essere un asso in tutto! Se hai risolto così velocemente sei un campione, altrimenti dovrai solo continuare ad allenarti con altri indovinelli.

The post Superquiz | Una faccia di numeri strambi, li vedi davvero tutti? appeared first on Ck12 Giornale.