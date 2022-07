Soleil Sorge non ci crede ancora, Canale 5 rischia tutto: sarà lei la conduttrice

Nuovo ingaggio bomba per l’influencer Soleil Sorge: il gran ritorno è sulle labbra di tutti, nuova avventura a Canale 5.

Si moltiplicano i rumors circa il futuro professionale dell’influencer Soleil Sorge: dopo la scoppiettante esperienza al “GF Vip”, la giovane è pronta a cimentarsi alla conduzione di un noto format.

L’italo-americana ha appassionato gli spettatori grazie al controverso triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran, relazione poi sfumata nel nulla. In seguito, Soleil è stata arruolata da Barbara D’Urso come opinionista a “La Pupa e il Secchione”, apparendo poi anche in una puntata de “L’Isola dei Famosi”. Sembra che i vertici di Mediaset abbiano ravvisato parecchio potenziale in lei, e il suo futuro nell’emittente si preannuncia alquanto proficuo.

Nelle ultime ore, infatti, una stuzzicante indiscrezione ha invaso la rete: Soleil Sorge sarà probabilmente al timone dello spin-off del “GF Vip”, come rivela il portale “Mondo Tv 24”.

Soleil Sorge pronta a sparare a zero sui nuovi gieffini, ecco dove

Secondo quanto riportato dalla testata, Soleil Sorge ha la possibilità di emergere autonomamente nel panorama televisivo italiano. Dopo l’esperienza nel reality ha dimostrato di avere le carte in regola per assicurare uno share stellare, intrattenendo con successo il pubblico da casa.

Forse sono queste le ragioni dietro all’ipotetica scelta dei piani alti di Cologno Monzese: a quanto pare Soleil sarà al timone del “GF Vip Party”. L’influencer occuperà probabilmente il posto lasciato vacante da Rosalinda Cannavò, Giula Salemi e Gaia Zorzi, o forse collaborerà con alcune di loro in veste di host del programma.

Il “GF Vip Party” andrà in onda come d’abitudine su Mediaset Infinity, e offrirà interessanti approfondimenti sul reality di Canale 5, con interviste e close-up sui protagonisti più discussi del format. Soleil Sorge non sembra temere la sovraesposizione mediatica cui è stata sottoposta dopo la sortita dal “GF Vip”, e appare pronta a cogliere il guanto di sfida e l’opportunità a lei concessa dall’emittente.

Soleil Sorge è ufficialmente la conduttrice di GFVIP PARTY!.

Che ne pensate siete contenti?#GFvip #canale5 pic.twitter.com/PgaMCiOk75 — Televotigfvip(sospeso) (@Giovann45786011) July 5, 2022

Non resta che allacciare le cinture in vista della prossima edizione del format: siamo infatti certi che il “GF Vip Party” riscuoterà ancora maggiore successo grazie alla presenza dell’influencer. Soleil Sorge è certamente una figura divisiva, ma come si suol dire: “nel bene o nel male, purché se ne parli“…

