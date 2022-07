Prezzi Diesel alle stelle | Ecco il trucco per trovare il benzinaio più conveniente

Il caro diesel è una problematica che affligge tutti gli italiani: scopriamo come risparmiare sul pieno alla nostra auto.

Con la recente guerra tra Ucraina e Russia il prezzo di diesel e benzina è volato ai massimi storici, spennando chiunque sia munito di un veicolo a motore. Milioni di italiani si ritrovano a fare code chilometriche davanti ai benzinai meno esosi, sperando nel frattempo che il prezzo non decolli ulteriormente.

Esistono però alcuni trucchetti per risparmiare sul carburante: scopriamo assieme quali, e come fare il pieno con serenità.

Prezzi diesel, ecco come trovare i più bassi sul mercato

Nell’era in cui Internet guida le nostre scelte per ristoranti, locali della movida e negozi griffati, anche il prezzo diesel diventa un tema centrale. Gli sviluppatori di siti e app hanno ravvisato la potenzialità di tale argomento, creando specifici spazi web dedicati. Andiamo ora ad elencare gli indirizzi e i prodotti disponibili migliori per risparmiare sul pieno all’auto.

Prezzibenzina.it : questo storico sito web permette di localizzare i distributori più economici. È gestito dalle segnalazioni degli utenti, e permette di effettuare la ricerca in base alla nostra localizzazione, per cui anche durante i viaggi indica il benzinaio più conveniente in zona.

: questo storico sito web permette di localizzare i distributori più economici. È gestito dalle segnalazioni degli utenti, e permette di effettuare la ricerca in base alla nostra localizzazione, per cui anche durante i viaggi indica il benzinaio più conveniente in zona. Benzinaitalia.com : concorrente di prezzibenzina.it, questo secondo sito è meno funzionale, e spesso i prezzi non vengono aggiornati tempestivamente.

: concorrente di prezzibenzina.it, questo secondo sito è meno funzionale, e spesso i prezzi non vengono aggiornati tempestivamente. Carburanti.mise.gov.it : questo indirizzo fa riferimento all’Osservaprezzi Carburante del MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico. Sebbene la fonte appaia ufficiale, la ricerca si rivela talvolta macchinosa. Poco male, dato che i dati sono assolutamente affidabili.

: questo indirizzo fa riferimento all’Osservaprezzi Carburante del MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico. Sebbene la fonte appaia ufficiale, la ricerca si rivela talvolta macchinosa. Poco male, dato che i dati sono assolutamente affidabili. Autostrade.it: in un’area del sito possiamo trovare tutti i dati degli impianti autostradali, anche in base al percorso di viaggio effettuato.

La App sul mercato più smart per risparmiare sul diesel

Gli sviluppatori di App hanno creato prodotti appositi per incontrare le esigenze degli automobilisti desiderosi di risparmio. Gli utenti in rete sembrano preferire “App Prezzi Benzina“, omonima del sito originario, studiata per Android e IOS. Anche “Waze” riscuote parecchi riscontri: si tratta di un navigatore satellitare con suggerimenti sui prezzi di benzina, diesel e metano. A livello europeo, possiamo fare affidamento su “Carburante più economico“, che monitora i prezzi più economici in Italia, Francia, Austria, Spagna e Portogallo, e gira sulla piattaforma Android. Ultimo, ma non ultimo, l’App “Prezzi carburanti” ci consente di raffrontare i prezzi di benzina, diesel e metano nei principali Paesi Europei.

