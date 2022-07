Oroscopo Branko del 7 luglio: le previsioni di questo giovedì scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi sarà un giorno in cui la tua grande intuizione ti aiuterà a rendere i tuoi progetti stabili e accurati. Per fare questo dovrai sbarazzarti di alcune prestazioni del passato che hai fatto come ordago. SENTIMENTI: Sarà un giorno per usare la tua abnegazione e le buone idee per proiettare problemi comuni con gli altri. AZIONE: È un giorno per usare le tue migliori qualità; quelli che ti hanno dato risultati in altre volte. FORTUNA: È un giorno in cui il vostro idealismo e la proiezione fortunata saranno un esempio per tutti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi è un giorno in cui sarai fortunato che le tue azioni passate e le tue amicizie ti aiutino a sentirti più felice e desideroso di intraprendere nuove iniziative nella tua vita. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui sentirai la passione per le persone che ami in modo più pronunciato. AZIONE: È un momento appropriato per risolvere le tue idee e raggiungere accordi con amici fidati. FORTUNA: È un giorno in cui devi approfittare della tua percezione e del buon cuore per intraprendere progetti animati.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi è un giorno in cui la stabilità economica dipende dalla forza che mostrate nei vostri rapporti e accordi, in modo che siano pratici e gli incontri ottimisti e gioviali. SENTIMENTI: È un giorno per sentire la vicinanza della famiglia ed essere una persona più idealista e generosa. AZIONE: È un giorno in cui puoi occuparti di questioni professionali e allo stesso tempo aiutare e beneficiare altre persone con esso. FORTUNA: È un giorno in cui puoi goderti il raggiungimento dei tuoi obiettivi in modo cordiale e benefico con più persone.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi puoi approfittare della possibilità di pianificare in anticipo per te stesso e la tua serenità. Avrai l’aiuto di amici allegri e amichevoli che ti sosterranno in tutto. SENTIMENTI: Oggi sentirai che la tua intuizione ti dirà se puoi o meno comunicare i tuoi sentimenti agli altri. AZIONE: È un giorno in cui la tua vitalità ti aiuterà a connetterti con persone nella tua vita che non conosci da molto tempo. FORTUNA: Sarà un giorno molto speciale per seguire le tue percezioni e aiutare anche altre persone con loro.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi sarà una giornata particolarmente adatta a lasciarsi alle spalle impedimenti del passato che bloccavano gli obiettivi sicuri che si potevano portare avanti con pazienza ed efficacia. SENTIMENTI: È un momento molto appropriato per chiarire le situazioni finanziarie con persone vicine. AZIONE: È tempo di lasciarsi alle spalle le incomprensioni con la famiglia e risolverle correttamente. FORTUNA: È un momento per godere della gioia di condividere la tua realizzazione e fortuna con le persone vicine a te che hanno bisogno del tuo sostegno.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È un momento in cui puoi sentirti su un rotolo nei progetti che stai pianificando, purché le tue prospettive siano pratiche e che le basi siano stabili e allegre. SENTIMENTI: Oggi è un giorno per accompagnare e sostenere emotivamente le persone bisognose. AZIONE: È una giornata in cui è possibile avere un incontro con amici fidati e organizzare un progetto come prima. FORTUNA: È un giorno per mantenere aggiornati i tuoi account e interagire con i colleghi e le persone con cui hai a che fare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Noterai che è un giorno in cui la tua profondità negli obiettivi sarà la chiave che puoi lasciarti alle spalle situazioni scomode e irrealistiche e che i tuoi sogni sono gioiosi e vivaci. SENTIMENTI: È consigliabile che tu risolva le incomprensioni del passato dando la tua generosità e il tuo tempo agli altri. AZIONE: È una giornata in cui puoi occuparti di organizzare i fondi di cui hai bisogno per raggiungere i tuoi obiettivi. FORTUNA: È un giorno in cui il vostro dinamismo e la vostra gioia vi avvicineranno agli altri in modo gioviale ed entusiasta.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Sei in un momento in cui sarai in grado di rivedere le azioni del passato che devi correggere con precisione e sicurezza. La tua saggezza interiore ti aiuterà a risolvere questo momento. SENTIMENTI: È un giorno per ricevere e restituire favori e affetto alle persone che ti amano. AZIONE: Sarà un giorno in cui il vostro dinamismo e la vostra filosofia di vita vi aiuteranno in quello che fate. FORTUNA: È un momento in cui dovrai risolvere importanti questioni economiche in modo positivo ed efficace.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei in un momento in cui affronterai le tue azioni passate. E devi uscirne in modo vittorioso e sicuro. E anche questo ti dà slancio nella vita. SENTIMENTI: È un giorno per sapere come dividere il proprio tempo in parte per la professione e in parte per la famiglia. AZIONE: Sarà un giorno molto importante per la tua percezione per indirizzarti verso il luogo e l’azione tempestiva in ogni momento. FORTUNA: È un momento in cui i tuoi progetti saranno dinamici e ti sentirai sulla “cresta dell’onda”.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sei in un giorno in cui i tuoi rapporti saranno fondamentali per perseverare con grande fiducia negli obiettivi che persegui. Per fare questo, lascia i carichi inutili che porti sulle spalle. SENTIMENTI: Oggi è una giornata molto interessante per organizzare un incontro con persone di fiducia per pianificare un viaggio o una fuga. AZIONE: È una giornata per prendersi cura di raggiungere accordi vantaggiosi per tutti voi che fate parte dello stesso progetto. FORTUNA: È un giorno in cui hai bisogno di risolvere con gioia ed entusiasmo alcuni problemi dei tuoi obiettivi, per canalizzarli meglio.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi dovresti guardare i tuoi progetti per goderti la gioia di condividere momenti intensi con le persone che hanno bisogno di te. E allo stesso tempo sarete in grado di materializzare gli accordi in modo pragmatico. SENTIMENTI: È un giorno per essere una donna per mantenere l’impegno e l’affetto con le persone che ami di più. AZIONE: È un momento per i tuoi obiettivi oggi, per prenderti cura principalmente delle persone vicine che hanno bisogno di te. FORTUNA: È un giorno in cui il tuo idealismo e buona fortuna ti aiuteranno nei tuoi obiettivi e ti sentirai felice.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi è un giorno per mantenere la gioia e la sicurezza nelle tue percezioni in modo che il tuo modo di trattare gli altri sia solido e allo stesso tempo conti su di loro per obiettivi comuni. SENTIMENTI: Oggi sentirai che è un giorno particolarmente adatto per incontri divertenti con persone di fiducia. AZIONE: È un momento speciale per organizzare un viaggio in un luogo idilliaco e riposare. FORTUNA: Puoi divertirti a seguire la tua intuizione per espandere la tua cerchia di amici.

