Oroscopo Barbanera di giovedì 7 luglio: le stelle del giorno scritto su Oroscopo Più da Simone Volpe.

Oroscopo Barbanera di giovedì 7 luglio: le stelle del giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – Non fate affidamento su un colpo di fortuna, dovendo rispondere alle domande per un colloquio di lavoro. Meglio una preparazione impeccabile.

Toro (21/4 – 20/5) – In questo periodo l’energia non vi manca. Utilizzatela però in maniera costruttiva, senza dare in escandescenze per cose di piccolo conto.

Gemelli (21/5 – 21/6) – L’ottima Luna in Bilancia vi fa risplendere di luce propria. Non avete bisogno di consigli, dato che ne avete già pronti molti da propinare.

Cancro (22/6 – 22/7) – Se non trovate le chiavi o un documento, non prendetevela con il primo malcapitato. L’azione della disarmonia lunare con Mercurio si fa sentire!

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – Siete molto ricettivi, grazie alla Luna nella leggera Bilancia. Accogliete con gioia ogni nuova idea e cercate subito di condurla in porto.

Vergine (24/8 – 22/9) – Con l’astro della notte che vi abbandona, la fiducia in un rapporto importante potrebbe diminuire. Non fatevi imbrigliare da timori del tutto infondati.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Giornata un po’ pesante, con la Luna ora in casa vostra, ma che bisticcia con Mercurio e con Giove. Evitate le situazioni stressanti, se potete.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Certamente non vi spaventa trascorrere qualche momento in solitudine. Magari avvertite la necessità di riflettere e di meditare su certe faccende.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – Lo stress scompare subito, grazie all’apporto benefico della Luna nella complice Bilancia. Non dovete aver paura che qualcuno vi rubi un’idea geniale.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Scoprite che un amico ha tradito la vostra fiducia? Non saltate subito alle conclusioni, senza prima verificare la certezza di certe affermazioni.

Acquario (21/1 – 19/2) – Con la Luna in un segno d’Aria a voi affine, è proprio il caso di cambiare aria per un po’, se ve lo potete permettere. Una piccola vacanza?

Pesci (20/2 – 20/3) – Un atteggiamento più gentile potrebbe aiutarvi ad avere più amici e pure a sentirvi più in sintonia anche con chi la pensa diversamente da voi.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Barbanera di giovedì 7 luglio: le stelle del giorno scritto su Oroscopo Più da Simone Volpe.