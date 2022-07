“Non c’è due senza tre!”: messaggio pazzesco per Ilary Blasi, vuole tornare subito in Honduras

L’appello alla conduttrice Ilary Blasi non passa in sordina: la protagonista dell’ultima Isola è intenzionata a tornare.

L’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi” ha riservato al pubblico diversi iconici personaggi del mondo dello spettacolo. Gli spettatori si sono infatti affezionati particolarmente a Nicolas Vaporidis, Edoardo e Guendalina Tavassi e alla spumeggiante soubrette Carmen Di Pietro.

Proprio quest’ultima non esclude un ritorno bomba nel format di Canale 5, e lo dichiara a chiare lettere in un’intervista al magazine “Superguida Tv”.

Ilary Blasi ha già le candidate perfette, gran ritorno in vista per Carmen Di Pietro

La showgirl Carmen Di Pietro, a differenza della sua prima esperienza in Honduras, nell’ultima edizione è approdata alla finale del survival-game, spalla a spalla con l’amico Nicolas Vaporidis. Secondo molti spettatori, la finale perfetta avrebbe dovuto contendersi tra la soubrette, l’attore, e l’esplosivo Edoardo Tavassi, improvvisamente escluso dai giochi a causa di un infortunio.

Dopo i festeggiamenti per la finale, Carmen ha potuto riabbracciare l’amato figlio Alessandro e la pupilla Carmelina. È proprio la figlia minore a suggerirle un ritorno in grande stile sull’atollo onduregno, come dichiarato a “Superguida Tv”. “Un ritorno? Mai dire mai, mia figlia Carmelina, di 13 anni, appena rientrata mi ha detto: ‘Mamma, fra 5 anni sono maggiorenne e ci andiamo insieme’. Quindi chi lo sa, non c’è due senza tre…“.

La showgirl ha poi argomentato: “Se mia figlia vuole entrare nel mondo dello spettacolo? Guarda io non ho questo tipo di problema perché i miei figli non sanno cantare e e nemmeno ballare. Ben vengano i reality. Io ho fatto questa esperienza con Alessandro e mi fa piacere averla fatta. Io non sono una mamma perfetta, nonostante ciò, credo che mio figlio sia stato molto rispettoso con gli altri. Se dovessero propormi di fare un reality con Carmelina ci andrei, perché sono sicura che non è quello il lavoro che vorrebbero fare, perché non sanno cantare, ballare nemmeno recitare…“.

La finalista ha poi spiegato: “Ho rifatto L’Isola, sono andata perché mi hanno proposto di farla con mio figlio Alessandro, che ha voluto farla a tutti i costi. Gli avevo anche detto che era difficile come reality, ma lui ha voluto a tutti i costi partecipare. Non pensavo di resistere tutto questo tempo, un po’ per la fame, ma anche perché pensavo che mi nominassero e mi mandavano a casa. (…) La prima volta che sono andata all’isola piangevo da sola, non avevo nessuno che mi consolava, mentre questa volta la mia forza è stata avere con me Alessandro. Lui mi dava la forza.”.

Carmen ha infine ammesso di esser stata sul punto di cedere: “Quando è andato via mi disse che dovevo continuare e che non dovevo abbandonare l’isola, mi aveva ordinato di continuare il reality. Io gli dissi: guarda che se voglio andare via vado. Lui insisteva che era un ordine che mi dava, quello di continuare il gioco. Anche dopo che è andato via mi ha dato molta forza per andare avanti…“.

La vedremo prossimamente di nuovo alle prese con cocchi, granchi e mosquitos?

