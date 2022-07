matrimonio,-divorzio,-pensione:-il-libro-della-collana-bfc-books-sulle-questioni-patrimoniali-di-una-famiglia

Articolo tratto dal numero di giugno 2022 di Forbes Italia. Abbonati

“Il nostro rapporto con i soldi, con le proprietà e, in genere, con il patrimonio è completamento cambiato negli ultimi anni e spesso ci si trova impreparati. Anche i giudici hanno dovuto adeguarsi ai sempre più repentini cambiamenti sociali, spesso in assenza di una normativa al passo con i tempi”. È attorno a questi temi che ruota il nuovo volume della collana editoriale BFC Books, realizzata in collaborazione con l’edizione italiana di Forbes, dal titolo Matrimoni, Famiglie e Patrimoni – Conoscere i propri diritti e doveri per scelte consapevoli e serene, scritto dell’avvocato familiarista Armando Cecatiello.

È cambiata l’aspettativa di vita, il matrimonio (civile) non è più per sempre e nel corso dell’esistenza si hanno spesso più relazioni. Non solo diverse vite affettive, ma anche diverse vite lavorative. In una società sempre più connessa numerose sono le opportunità che ci consentono di rapportarci con tutto il mondo, in un sistema dove è diventato sempre più facile muoversi e avere relazioni.

“Anche i beni che prima erano considerati importanti per le famiglie, pensiamo alle case, ai terreni e alle proprietà immobiliari in genere, ora per molti rappresentano solo un peso”, sostiene Cecatiello, che da oltre 25 anni si occupa di separazioni, divorzi e tutela del patrimonio in Italia e all’estero. “Si è passati dal dover possedere qualcosa di tangibile, di solido, alla negazione di tale necessità, alla preferenza per i beni in condivisione (si pensi al car e all’home sharing), all’acquisto di beni virtuali del tutto smaterializzati, come le opere d’arte e i beni di lusso Nft”.

Nel libro, l’autore spiega, con linguaggio semplice ed efficace, come muoversi in una società dove le relazioni famigliari sono mutate, sono divenute sempre più complesse, e le questioni patrimoniali hanno un peso sempre più importante per garantire il benessere del singolo e della sua famiglia, in qualunque forma essa sia. “In questo panorama manca ora, come mancava cinquant’anni fa, una corretta informazione sui diritti fondamentali, sulle regole e sulle conseguenze delle scelte personali che hanno sempre ripercussioni sul patrimonio e sul futuro non solo del singolo che le fa, ma anche delle persone che gli sono più vicine”.

Il libro offre inoltre offre spunti importanti e approfondimenti su: sposarsi, mettere al mondo un figlio, separarsi, divorziare, fare un regalo importante, stipulare una polizza assicurativa, scegliere un fondo pensione, cambiare lavoro, dedicarsi a una attività imprenditoriale, cambiare residenza e Paese. Situazioni che hanno conseguenze non solo su di noi ma anche sugli altri. Conseguenze non solo nelle relazioni personali ma anche su quelle economiche.

Il volume, frutto di esperienza professionale nella tutela delle persone e delle famiglie, è così dedicato a chi vuole prendere decisioni consapevoli alla luce delle possibilità che ci vengono date dalle normative nazionali ma anche internazionali per tutelare noi stessi e le persone a noi care.

Il testo è disponibile su bfcstore.com e nelle migliori librerie fisiche e online.

L’articolo Matrimonio, divorzio, pensione: il libro della collana Bfc Books sulle questioni patrimoniali di una famiglia è tratto da Forbes Italia.