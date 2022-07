giuseppe-brindisi,-gaffe-in-diretta-per-l’ospite:-mentre-parla-sullo-sfondo-si-vede-tutto-[foto]

Scivolone in diretta a “Zona bianca”: l’ospite in collegamento smentisce Giuseppe Brindisi con una semplice evidenza.

Il conduttore pugliese Giuseppe Brindisi regge con fermezza dal 2021 il timone del format “Zona bianca”. Il talk-show di Rete 4 si prefigge lo scopo di approfondire argomenti di attualità e politica, avvalendosi anche degli interventi di prestigiosi ospiti in studio.

Durante l’ultima puntata del format, un personaggio della politica ha compiuto uno scivolone madornale in diretta televisiva, smentendo il crescente allarmismo nel Belpaese: scopriamo di cosa si tratta.

Giuseppe Brindisi interroga Alessia Morani: l’incoerenza salta all’occhio

La recente tragedia avvenuta sul costone della Marmolada ha creato comprensibile tam-tam in rete. Ci si interroga infatti, e si valuta se tale evento fosse prevedibile ed evitabile, al netto di tutte le vittime e i feriti riscontrati dopo la terribile frana del muro di ghiaccio.

Anche Giuseppe Brindisi ha dedicato un blocco del suo talk “Zona bianca” all’analisi dell’accaduto, includendo nel contraddittorio anche l’esponente del PD Alessia Morani. La piddina di origine marchigiane da tempo è in linea con le direttive del Governo, e un dettaglio è emerso indiscreto durante il collegamento in studio.

La frana di Canazei ha spinto le Autorità a maggiori riflessioni sui cambiamenti climatici, nonché sull’opprimente siccità che da mesi attanaglia il Paese. Il Premier Draghi si è addirittura spinto oltre: nell’impeto di giustificare le sanzioni imposte alla Russia dopo lo scoppio del conflitto, e il crescente prezzo del gas, ha infatti avanzato una proposta. Tale compromesso consisteva nello spegnimento dei condizionatori d’aria durante la soffocante pausa estiva. Le sue testuali parole, riportate in conferenza stampa, sono state: “Preferite la pace, o il condizionatore accesso?“.

Il condizionatore-gate

Forte del sostegno di un PD che da anni governa il Paese in tempi di guerra e pandemia, anche la coriacea Alessia Morani ha voluto esprimersi sui fatti di Canazei, ultimamente correlati al cambiamento climatico in atto. Forte sostenitrice del Governo Draghi, la politica si è però scordata di un dettaglio assai disturbante. Mentre i politici invitano il popolo a soffocare dal caldo, Morani cinguettava dal suo appartamento con il condizionatore acceso e in bella vista.

La versione piddina di “armiamoci e partite”…https://t.co/WuUUuLbibx — John Doe (@Pimander1) July 5, 2022

Guerra e siccità non sembrano privare i politici dei loro comfort: come al solito sembra che sia il popolo ad obbedire prontamente, per poi ritrovarsi col cerino in mano. E voi, che ne pensate?

The post Giuseppe Brindisi, gaffe in diretta per l’ospite: mentre parla sullo sfondo si vede tutto [FOTO] appeared first on Ck12 Giornale.