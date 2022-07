“Cosa succede a chi esce dal governo ora”. Maglie, la profezia con cui gela la Gentili | Video

“Chiunque ora esce dal governo prende voti. E chiunque resta nel governo, a parte il Pd che ha una sua struttura di diramazione di poteri e di affari, li perde”. La profezia di Maria Giovanna Maglie, in collegamento con Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, si poggia anche su quanto accaduto alle ultime amministrative.

“La sensazione che ho, ascoltando con attenzione la Azzolina, è la seguente: forse le persone che non hanno più votato o non sono andate a votare protestavano non solo perché una cosa si diceva e un’altra si faceva, ma perché avrebbero voluto che si facesse ciò che si diceva o si minacciava e non quello che invece ora accade con Di Maio, cioè che si dice e si fa la stessa cosa, governativa. Mi deve spiegare il senso di trasformare il Movimento in questa cosa”.

Prova a risponderle Augusto Minzolini, direttore del Giornale: “Io sotto certi aspetti l’evoluzione di Di Maio la capisco. Abbiamo avuto due anni di pandemia e ora una guerra: si può continuare a essere come si era prima e non cambiare? Ma soprattutto si può continuare a ripetere slogan e fare politica per aria? Noi abbiamo parlato fino ad adesso della questua che stiamo facendo in giro per il mondo per avere il gas. E noi stiamo parlando se si possa fare un termovalorizzatore o meno a Roma? Tutto questo è spazzato via e noi non ce ne rendiamo conto. E non si torna indietro a 3 anni fa, si va avanti!”.