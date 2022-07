Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “Campo largo della sinistra ? Lo chiamerei campo minato, non si costruisce un progetto per il paese mettendo insieme simboli diversi solo per cercare di vincere contro la destra. Le posizioni assistenzialiste e giustizialiste di questa sinistra sono molto lontane dal progetto riformista di Italia Viva. Non si può parlare di un’ alleanza politica senza un progetto per il Paese”. Così il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato a Controcorrente.