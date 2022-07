capolavoro-carlo-conti,-ingaggio-vicinissimo:-vuole-il-figlio-d’arte

Colpaccio per il conduttore Carlo Conti: figlio d’arte prestigioso nel cast del suo “Tale e quale” show.

L’abbronzatissimo mattatore RAI Carlo Conti ha da poco concluso l’ennesima stagione di successi televisivi. Ormai istituzione della pubblica emittente, il conduttore ha salutato il pubblico dopo la diretta da Assisi con il format “Con il cuore“, spettacolo di beneficenza promosso dai frati francescani umbri.

Carlo Conti sembra pronto a godersi la meritata pausa estiva, ma senza dimenticare i preparativi per il suo show dell’autunno: “Tale e quale” sta infatti scaldando i motori, preparandosi al picco di share come nelle precedenti edizioni. Per la stagione a venire, il conduttore ha pensato bene di saccheggiare un personaggio pubblico del panorama musicale, vediamo di chi si tratta.

Carlo Conti ha scelto: Marco Morandi nel cast del suo talent

Secondo quando anticipato dal portale “TvBlog”, Carlo Conti avrebbe puntato ad un celebre figlio d’arte. Si tratta del romano Marco Morandi, figlio del ben più celebre Gianni, e dell’attrice Laura Efrikian. Il cantante ha già messo alla prova il suo talento a “Sanremo giovani”, dove ha militato con i suoi “Percentonetto”, proponendo il brano “Come il sole”. Nel 1999 ha inoltre affiancato il padre nei 4 appuntamenti del format “C’era un ragazzo”, varato sulla rete ammiraglia RAI.

La sua esperienza televisiva non si è certo arrestata: Marco Morandi ha spalleggiato il conduttore Enrico Silvestrin nel programma musicale “Taratata”, partecipando in seguito al film di Cristina Comencini “Liberate i pesci”. Il poliedrico artista sembra essere il prescelto del celebre conduttore RAI, e le sue esibizioni si preannunciano un successo senza precedenti. Le ambizioni di Carlo Conti non si arrestano: il mattatore del “Tale e quale show” avrebbe infatti allungato le sue mire anche ad un’ex gieffina assai ambita. Si tratta della showgirl Patrizia Pellegrino, in passato attrice ed icona erotica sulla pagine del magazine “Playboy”.

Il programma del venerdì sera si preannuncia ricco di talento e di carisma: le precedenti esperienze dei primi due candidati ufficiali potrebbero rivelarsi sicuramente un valore aggiunto al talent, che già si prefigura scoppiettante. Non resta che attendere comunicazioni ufficiali circa il resto del cast: dopo la disdetta di Katia Ricciarelli e le incertezze sulle sorelle Selassiè, arriveranno altri furti al “GF Vip”?

