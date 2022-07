Un successo dall’impronta green per il Torneo “Golf Trophy 2022” organizzato da “Clean System”

Un successo dall’impronta decisamente Green quello del Torneo di Golf, “Golf Trophy 2022” organizzato dalla Clean System, il 3 luglio, presso il Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa, uno dei circoli più esclusivi e ricercati club d’Italia.

Un’esperienza esclusiva in piena estate, una giornata divertente e rigenerante all’insegna del golf, della natura e della convivialità. Un evento che segna l’inizio di una grande tour da ripercorrere nei campi di Golf più ambiti d’Italia. Per questa occasione 14 premi in palio, di cui 12 sono stati offerti dalla Blue M Milano, mentre da parte della Clean System 2 borsoni sportivi ed uno speciale soggiorno nel Borgo Medievale di Veroli.

L’inizio di un grande tour per la Clean System azienda Leader nel settore dell’igienizzazione e sanificazione, una realtà che crede fortemente nei nuovi progetti imprenditoriali rivolti al new business tra cui il settore del Business Golf. Il progetto “Golf Trophy 2022” è stato supportato da Golf & Travel di Marco Sutter e dal canale di Tele golf di Canale Europa e Le Salon de la Mode.

Presenti all’evento i rappresentati sostitutivi della Ceo Luisa Magnante, Mauro Driussi e Riccardo Frasca, quest’ultimo dichiara: “Un evento che oltre ad averci entusiasmato, ha segnato l’inizio di un percorso itinerante, la scelta di riconnettersi con la natura e di concentrarsi sull’essenziale è stato il motivo fondamentale che ci ha proiettati sul golf, perché è uno sport che rispecchia i canoni del “mens sana in corpore sano”, una regola di vita centrata a pieno”.

Un incontro speciale con il golf, uno sport che fa bene alla salute e coniuga benessere fisico e mentale, che ha evidenziato anche in questo appuntamento uno sport più che mai legato al nuovo concetto di fare impresa, seguendo la filosofia che i migliori affari si fanno giocando a golf.

Un ringraziamento speciale, a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, tra cui il direttore generale Franco Sfregola del Golf Resort & Spa Castello Tolcinasco.

http://www.cleansystemsrl.it

Press: presscleansystemsrl@gmail.com