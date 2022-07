torna-il-summer-bootcamp-di-starting-finance:-appuntamento-a-rimini-a-fine-luglio

Starting Finance è una startup innovativa dedita all’educazione economico finanziaria che negli ultimi anni ha raccolto intorno a sé una grande community di under 30 appassionati del settore. Attivissima online, organizza anche eventi in presenza di grande successo. Forbes.it ha intervistato Riccardo Carnevale, head of events della società. Fin dalla costituzione di Starting Finance nel 2018, Carnevale si occupato dello sviluppo delle attività formative e ludiche in linea con le esigenze di tutti i follower sui i social e degli studenti che aderiscono ai vari club universitari della community.

Come è nata Starting Finance e come si è evoluta?

Nasciamo con l’obiettivo di ridurre quel gap di alfabetizzazione finanziaria purtroppo presente nel nostro bel paese, con uno specifico focus sui nostri coetanei, i Millennials e la Generazione Z. Negli anni ci siamo specializzati in una formazione mista fra teoria e pratica con docenti provenienti da importanti aziende e realtà finanziarie, così da offrire competenze necessarie e utili strumenti spendibili nel mondo del lavoro. In più diamo la possibilità di un confronto peer-to-peer con chi siede dall’altra parte del tavolo in un colloquio per una posizione lavorativa.

Quale è il target di Starting Finance?

Il target di Starting Finance sono tutti quei giovani under 30 che vogliono apprendere cosa sia l’economia e la finanza per poter capire al meglio questo mondo, in modo da poter avere i rudimenti base per una miglior gestione dei propri risparmi. Questo è possibile non solo con l’informazione e l’educazione fatta attraverso i nostri social, ma anche tramite la gamification attraverso la nostra app di simulazione di borsa, disponibile su Apple Store e Google Play. Insomma cerchiamo di far vivere i mercati a 360° gradi e preparare le generazioni future a una concreta consapevolezza sugli investimenti.



Cosa è il Summer Bootcamp 2022?

Il nostro Bootcamp è una full immersion nel settore della finanza. Un’attività unica che quest’anno si svolgerà a Rimini dal 27 al 30 luglio. Saranno quattro giorni no stop dove seguire dal vivo le nostre masterclass, partecipare a panel tematici con guest speaker d’eccellenza e divertirsi al mare tra sport e relax. Per i ragazzi che parteciperanno sarò anche possibile fare networking one-to-one con personaggi del calibro di Paolo Basilico, ex Presidente di Kairos; Alessandro Saldutti, Head of Italy di Scalable Capital; Angelo Ciavarella, trader e professore all’Università di Greenwich; Lorenzo Capone, Italy Country Manager di Binance; e Gian Luca Comandini, grande esperto di Blockchain. Il tutto sorseggiando una birra in spiaggia o un bicchiere di vino in terrazza sul mare.



Quali saranno gli argomenti trattati a Rimini?

Sicuramente il mondo degli investimenti in ogni sua sfaccettatura. In particolare prepareremo i partecipanti a simulare di essere dei gestori di un fondo per gareggiare in team a una finance challenge con in premio un viaggio a Dublino nella sede europea di Google per il gruppo vincitore. Partendo da zero, daremo loro tutte le nozioni e gli strumenti per potersi sfidare ad armi pari, grazie a docenti del calibro di Andrea Rivelli, senior partner Bnl, e Giovanni Cuniberti, Gamma Capital Markets Italia. Poi non mancheranno gli approfondimenti sui maggiori trend del momento come crypto, Nft e metaverso.

Sicuramente sarà una grande opportunità per studenti e neolaureati per formarsi divertendosi. Per prendere parte all’evento con soggiorno e tutti i pasti inclusi nelle date indicate, basta iscriversi sul sito dedicato cliccando qui. Però bisogna affrettarsi poiché la maggior parte dei posti sono già stati venduti.

L’articolo Torna il Summer Bootcamp di Starting Finance: appuntamento a Rimini a fine luglio è tratto da Forbes Italia.