Simone Molinari, noto imprenditore Italiano, conquista Vip, Dame e Contesse con i suoi Appartamenti Luxury su tutto il territorio Italiano

Il Signor Molinari insieme alla sua società si occupa di affitti a scopo turistico su tutta la penisola Italiana. Appartamenti Deluxe e Ville di lusso con grandi piscine, sono le richieste più gettonate dei suoi clienti, principalmente Vip, Attori, Celebrities, Calciatori e Show Girls.

Sulla sua Piattaforma Online www.ilsognoapartments.com è possibile visionare tutti gli appartamenti da sogno che si possono affittare per un determinato periodo di tempo per trascorrere al meglio le proprie vacanze. Tuttavia su www.ilsognoapartments.com è possibile prenotare anche ATTIVITA’ e SERVIZI aggiuntivi per essere ancor più coccolati da questa atmosfera di COMFORT e BENESSERE che IL SOGNO APARTMENTS REGALA!

Un importante evento è stato organizzato proprio dal Molinari insieme al suo amico Micheal Rothling, Ossia il progetto MONOPOLY FORTE DEI MARMI, al quale hanno presenziato la principessa Noora del Bahrein , la Contessa Monica Picedi Benedettini, Francesca Ada Anna Navari (marchesa e dama di Savoia) e tanti altri personaggi di grande spessore.

I due amici Molinari e Rothling mossi da un forte senso etico e sociale hanno affermato che una parte del ricavato del progetto MONOPOLY FORTE DEI MARMI sarà donata in beneficenza alla Croce Verde, alla Misericordia e ad una fondazione che si occupa di migliorare la vita dei bambini affetti da gravi patologie onco-ematologiche.

