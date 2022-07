Quiz delle emoticon | Guardale bene e decifra il messaggio, hai 4 secondi per farlo

Questo Quiz test è davvero divertente ma potrebbe essere anche un po’ complesso. Sei capace di risolvere in 4 secondi?

Sei pronto per un nuovo Quiz test? Con questo rompicapo potrai metterti alla prova nel ragionamento, ma avrai solo 4 secondi per rispondere.

I test di logica e gli enigmi possono essere davvero insidiosi se non si è concentrati. Potrai cimentarti anche oggi a tentare di risolverli e sfidare amici o parenti per dimostrare chi è più abile tra voi. A volte i ragionamenti a cui la mente deve ricorrere sono molto complessi, mentre altre sono più semplici, in ogni caso siediti e rilassati.

Stiamo per cominciare ad addentrarci nel nuovissimo e modernissimo mondo delle emoticons. Si tratta delle faccine (banalmente italianizzato) che usiamo nei nostri messaggi e che ormai sono diventate di uso comune. Forse non sai che in altri paesi le persone utilizzano esclusivamente le emoticons per parlare e fare frasi anche complesse, senza scrivere una parola! Prova immaginare di ricevere un messaggio sono di faccine in cui devi concentrarti per capire che cosa ti stanno dicendo. Stressante vero?

Con questo quiz test ti verrà dimostrato però che non è poi assurdo farlo. Sei pronto? Iniziamo. Osserva bene la figura in alto, sai dirmi in 4 secondi di che film si tratta? Provaci subito!

La soluzione del quiz test

Quelle emoticons della figura sono rappresentate in sequenza ed hanno un significato ben preciso. Per risolvere questo quiz test avresti avuto bisogno forse di qualche secondo in più, ma vediamo se hai trovato la soluzione.

Un uomo se si arrabbia si trasforma e diventa forzuto e verde, chi poteva essere se non l’Incredibile Hulk? Hai indovinato in 4 secondi? Complimenti, probabilmente usi le emoticons molto bene e sai associare ad esse il giusto significato. La soluzione non era affatto immediata soprattutto se le faccini non le usi e non ti interessano.

Ogni emoticons ha in realtà un significato preciso e standard che è possibile reperire in rete. In questo caso insieme hanno formato una sorta di rebus per il titolo di un film. Se non hai trovato la soluzione, non disperarti potrai allenarti con altri indovinelli.

The post Quiz delle emoticon | Guardale bene e decifra il messaggio, hai 4 secondi per farlo appeared first on Ck12 Giornale.