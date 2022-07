Oroscopo settimanale dell’amore: le stelle dal 6 al 13 luglio scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Oroscopo settimanale dell’amore: le stelle dal 6 al 13 luglio. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista o si profila un nuovo amore?

Ariete – All’inizio questa settimana non si rivelerà così esaltante come tutti vi avevano fatto credere che sarebbe stato, ma voi potreste fare in modo che le cose cambino in modo piuttosto repentino. Le coppie potrebbero avere chiaro il da farsi all’interno della relazione e potrebbero non attendere che il partner comprenda fino in fondo i propri progetti, anche perché andranno sicuramente in porto! I single vorrebbero conoscere meglio una persona, ma inizialmente non si faranno trovare molto disponibili a livello di amicizia e questo potrebbe penalizzarli poi durante la conoscenza!

Toro – Inizierete la settimana con grandi aspettative, poiché pretenderete da parte delle persone che vi amano, grandi dimostrazioni. Sicuramente non resterete delusi dal grado di amore che provano nei vostri confronti! Le coppie potrebbero trovare il tempo giusto da dedicare alle persone che hanno vicino e potrebbero, allo stesso modo, tentare un approccio più diretto con la vita e le esperienze da fare insieme! I single mischieranno spesso la realtà e la fantasia, per questo non comprenderanno bene quando qualcuno parlerà loro di realtà e di tenere i piedi per terra!

Gemelli – Potreste prendere un pochino più sul serio le vostre attuali relazioni per far capire a chi avete di fronte, che vi siete molto impegnati nonostante non siate così propensi alle smancerie in questo periodo. Le coppie dovrebbero fare di tutto per cercare di essere comprensive con il partner, soprattutto se hanno attraversato un periodo poco felice, non pensando soltanto al fatto che questo non ha dimostrato abbastanza amore! I single non si sentiranno pronti a prendere delle decisioni importanti, ma nemmeno delle piccole decisioni inerenti il proprio stato sentimentale, soprattutto se qualcuno farà loro delle proposte per il fine settimana.

Cancro – Nonostante quello che si potrebbe pensare, il vostro modo di fare non è poi così fuori dagli schemi e soprattutto non è poi così strano come vorreste far apparire. In questa settimana dunque, l’aria da bel tenebroso non funzionerà! Le coppie dovrebbero darsi una chance in più, soprattutto dal momento in cui il partner sarà particolarmente affettuoso e capirà le vere difficoltà del rapporto! Bisognerà dunque essere più disponibili. I single potranno contare sul fascino, ma bisognerà fare attenzione a non esagerare, poiché tirare troppo la corda potrebbe essere una strategia non molto gradita in giro!

Leone – Ognuna delle persone che avete intorno, potrebbe suggerirvi qualcosa a livello sentimentale, ma soltanto voi siete padroni del vostro cuore e solo voi potete sapere cosa provate per una persona! Le coppie dovrebbero iniziare a prendere più sul serio certi comportamenti del partner che potrebbero presagire qualche cambiamento. Magari non vuole parlarvene per paura delle vostre bizzarre reazioni! I single potrebbero leggere, in persone che hanno affianco, qualcosa che in realtà non esiste e potrebbero finire per restare delusi al momento della scoperta che non c’è alcun interesse corrisposto!

Vergine – Inizierete la settimana con il fuoco che vi invade e che vorrete assolutamente sprigionare. Sicuramente forti desideri e sentimenti, si incroceranno per darsi battaglia e per rendervi più dediti all’amore! Le coppie potrebbero amplificare le proprie vedute e costruire un nuovo progetto insieme. Mettere le proprie idee a disposizione dell’altro, è la condivisione più spirituale che ci sia! I single non hanno un grande senso del pudore in questa settimana, per questo andranno a raccogliere consensi, lodi e complimenti a destra e a manca ,senza far caso a chi hanno di fronte!

Bilancia – Per arrivare al week end dovete farne di strada ancora, non potete di certo credere che il tempo per rilassarvi tra coccole e carezze arrivi presto! Dovrete patire un po’ prima che il vostro dolce premio arrivi! Le coppie potrebbero prendere decisioni improvvise, che verranno immediatamente cambiate dal partner, nel momento in cui riacquisteranno un po’ di sale in zucca! Mai più scelte affrettate! I single vorranno riposarsi e cercheranno un lido tranquillo e assolutamente placido, nel quale starsene da soli a contemplare quanto sia bello starsene da soli, appunto!

Scorpione – La settimana si rivelerà utile sotto molti aspetti, tranne quello sentimentale, nel quale ci sarà calma piatta e fulmini assenti all’orizzonte. Rassegnatevi per il momento a guardare film sull’argomento! Le coppie avranno davvero voglia di novità? Nessuno può dirlo fino a che nessuno prenderà l’iniziativa per dare una smossa alle acque placide del vostro mare. Un po’ di animo su! I single inizieranno scoppiettando, ma poi si fermeranno subito contro il primo ostacolo. Il passato. Diventano un po’ noiosi con l’andare del tempo, altro che misteriosi!

Sagittario – L’amore, che cosa meravigliosa. Avete sempre il sorriso stampato, l’aria positiva e gli occhi che luccicano. La settimana è ottima per fare progetti, per prendere decisioni importanti. Non mancherete di essere felici, come su una nuvola! Le coppie avranno sempre qualcuno di mezzo ma questo non importa, quello che importa è volersi bene, sapere che il partner c’è sempre per voi e che voi ci siete sempre per loro. Dare e avere, niente di più, niente di meno. I single conosceranno una persona che sul più bello li dovrà abbandonare. L’importante sarà non dimenticarsi di chiedere il numero di telefono o il contatto social, altrimenti sarà stata una conoscenza vana!

Capricorno – Chiunque vi dica che l’amore a volte è impossibile, è solo un cinico che non riesce a guardare più in là del proprio naso. Non dovete essere dei creduloni, ma nemmeno dei perenni disillusi! Le coppie ristabiliranno i contatti e riusciranno a dare la giusta importanza ad ogni cosa. Non c’è motivo per prendere troppo alla lettera le parole del partner, dette in un momento in cui non si sapeva cosa dire! I single inizieranno con grande entusiasmo questa settimana, credendo di avere in pugno la persona che, in questo periodo, sembra avere maggiori attenzioni nei loro confronti. Bisognerà chiedere per avere la conferma!

Acquario – Avrete tutta l’energia di cui avete bisogno a vostra disposizione e non potrete lamentarvi del fatto, che ci sono delle persone che hanno il vostro stesso entusiasmo nell’affrontare la vita e l’amore. Le coppie non dovrebbero perdere il proprio tempo a pianificare, ma semplicemente dovrebbero fare quello che sentono dentro e cercare di improvvisare, per dimostrare spontaneità. I single potrebbero divertirsi molto nel momento in cui avranno davvero a disposizione le persone giuste, sulle quali poter contare e sulle quali non avere dubbi. Pesci – Cercate di dare sempre tutti voi stessi e vi impegnate a fondo affinché le cose funzionino nei vostri rapporti. Non sempre vi riesce, ma soprattutto, talvolta sovrastimate le vostre capacità. Lasciate anche fare agli altri. Le coppie dovranno ritrovare un po’ della stabilità perduta, ma soprattutto, dovrebbero riflettere su come vogliono evolvere in questo periodo, per andare incontro l’uno alle esigenze dell’altro. I single non avranno ampi spazi di manovra, poiché avranno già delle persone disponibili, che non stanno aspettando altro che un po’ di considerazione. Insomma, si avrà già la strada spianata!

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Le previsioni di questo articolo sono quelle riportate su “Grazia” da Oroscopo.it

Oroscopo settimanale dell’amore: le stelle dal 6 al 13 luglio scritto su Oroscopo Più da Redazione.