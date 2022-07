Oroscopo Paolo Fox del 6 luglio: mercoledì pieno d’amore scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Oroscopo Paolo Fox del 6 luglio: mercoledì pieno d’amore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Presta attenzione a quello che stai facendo, anche se non sei motivato, non è un motivo per lasciare le cose come sono. Amore: puoi migliorare il tuo rapporto con il tuo partner se mantieni un atteggiamento più condiscendente e comprensivo. Rivedi il tuo comportamento attuale. Ricchezza: Sul posto di lavoro avrai una grande voglia di cambiare ma sei invaso da una confusione che non ti permette di pensare con lucidità. Benessere: nei prossimi giorni, prova a proporre di svolgere un’attività con i tuoi cari. Ti servirà per scaricare le tensioni.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Momento in cui sarà più facile riconoscere le proprie difficoltà e limiti, vi aiuterà ad apportare modifiche tempestive. Amore: supporta e dai la comprensione di cui il tuo partner ha bisogno. Evita possibili discussioni irrilevanti. Ricchezza: metti al lavoro il tuo ingegno e risolverai quella situazione lavorativa che ti infastidisce così tanto. Non abbassare le braccia, agisci. Benessere: Fare sport ti farà sentire meglio e rigenererà la tua voglia di svolgere le attività quotidiane che ti riguardano.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi raggiungerai l’obiettivo che hai cercato così tanto. Ora puoi iniziare a ridurre un po’ le tue rivoluzioni. Amore: fidati del tuo intuito per ristabilire l’equilibrio nella tua relazione. Accadrà qualcosa di intensamente privato che cambierà tutto. Ricchezza: periodo di iperattività e progressi sul posto di lavoro. Interverrai in varie questioni e ne specificherai alcune con facilità. Benessere: una certa persona ti manda segnali contrastanti che ti creano confusione, non gli permettono di manipolarti. Piuttosto affrontala e fai il suo gioco.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – I cambiamenti che vuoi apportare nella tua vita devono iniziare dentro di te e poi verranno fuori a tempo debito. Amore: non avrai molto spazio per realizzare un momento dolce. Potresti desiderare un periodo di maggiore libertà e passione. Ricchezza: ti vedrai con rinnovata energia e avvierai con successo più progetti. Avrai una lucidità mentale invidiabile. Benessere: Le pressioni si faranno sentire soprattutto nella zona lombare. Dovresti rilassarti e fare un bel bagno con sali e schiuma in modo che il dolore si calmi.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Sarai così concentrato sul raggiungimento dei tuoi obiettivi che difficilmente ti renderai conto che c’è qualcuno che ha bisogno del tuo aiuto. Amore: sai cosa vuoi in un partner e ne risponderai. I tuoi affetti sono i più importanti. Riprendi l’iniziativa. Ricchezza: un conflitto o una discussione può costringerti a prendere una decisione rapida che potrebbe essere la migliore per i tuoi interessi finanziari. Benessere: fai un po’ di sport, il lavoro richiede tutto il tuo tempo e devi liberare un po’ di energia.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi alzerai di nuovo la testa e penserai che quei piani non sono completamente persi. Qualcuno ti aiuterà. Amore: Immerso in un insolito benessere, aiuterai teneramente chi ti accompagna e otterrai una risposta altrettanto amorevole. Ricchezza: Subirai cambiamenti nei tuoi progetti di lavoro a causa di una ristrutturazione delle date. Rispetta e otterrai una promozione. Benessere: sei il cardine di diversi punti importanti della tua vita e questo genera pressione per te. Devi prenderti cura di ciò che dipende davvero da te.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Ti piacerà concederti un po’ di lusso come un buon pasto. Ami goderti la vita ogni volta che puoi. Amore: il tuo atteggiamento aperto nei confronti dell’amore sarà rinfrescante e ti divertirai a cercare di scoprire i pensieri più intimi del tuo partner. Ricchezza: conflitti di lavoro, situazioni al di fuori del tuo controllo, vai da persone che fanno come te per aumentare il tuo prestigio. Benessere: per stare bene durante il giorno bisogna dormire bene la notte. Se non riposi di più e meglio, le tue prestazioni diminuiranno notevolmente.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Non sarà il momento giusto per ricevere ospiti a casa tua. Ma sarà conveniente dedicare del tempo a sistemare la casa. Amore: continuerai a essere rinchiuso in un groviglio di sentimenti, senza sapere se questa è la persona che ami davvero. Apri il tuo cuore. Ricchezza: hai un buon fiuto per i numeri fortunati. Usalo per i giochi d’azzardo, ma non lasciare che diventi un’abitudine. Benessere: impara a separare il vero dal falso. Ci sono persone che inventano voci per screditarti, non prestare attenzione a tutto ciò che dicono.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Mercurio ti porta a cercare quelle aree della tua vita che sono nascoste. È imperativo guardarsi dentro e riflettere sulla propria vita. Marte enfatizza i tuoi desideri di esprimere agli altri chi sei veramente. Godrai di molta energia che ti porterà a divertirti ed essere molto competitivo nello sport.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sarai in quelli di godere in unione con altre persone, ma non cercare di imporre le tue idee agli altri. Approfitta dell’energia che Mercurio ti dà per svolgere tutti i tipi di lavoro mentale. Cercherai la perfezione in tutto ciò che fai, quindi lo pianificherai attentamente.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Mercurio ti riempie di energia, quindi è un buon momento per esprimere le tue idee o pensieri ad altre persone. Marte ti farà concentrare di più sulle questioni di denaro e ne farà la tua massima priorità. Fai attenzione a essere coinvolto in discussioni sui beni materiali.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Marte riempirà la tua vita con molta attività. Ora è il momento di mostrare al mondo di cosa siete capaci. Farai sicuramente un’ottima impressione sugli altri. Mercurio ti aiuterà a chiarire eventuali problemi tra i tuoi cari.

