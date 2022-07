Oroscopo Branko del 6 luglio: le previsioni di questo mercoledì scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – È un giorno in cui devi fare affidamento sulla tua sicurezza proiettando i tuoi obiettivi con fermezza ed efficacia, lasciandoti alle spalle questioni instabili e affrontando tutto in modo molto energico e con solide fondamenta. SENTIMENTI: È un giorno per dare un aiuto positivo ed energico per chiudere le persone che hanno bisogno di te. AZIONE: Noterai che devi mantenere la fiducia e anche la vicinanza con i tuoi cari in modo che la tua originalità sia incredibile. FORTUNA: Oggi è un giorno in cui i tuoi obiettivi saranno prudenti ed è per questo che raggiungerai il successo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi è un giorno per sfruttare i benefici che puoi ottenere se agisci in modo brillante, animato e originale, e allo stesso tempo avvantaggiando altre persone nelle tue azioni. SENTIMENTI: Dovreste gioire e allo stesso tempo condividere la vostra felicità con le persone a voi vicine. AZIONE: È importante che il modo in cui comunichi sia proporzionato e attento. È la chiave del tuo successo. FORTUNA: Devi mantenere i tuoi sogni e il tuo nuovo modo di affrontarli per ottenere ciò che vuoi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi è un giorno in cui la cosa più importante sarà proiettare le vostre fondamenta stabili e sicure per stabilire forza e volontà nella vostra casa e nelle finanze fortunate. SENTIMENTI: Devi affrontare alcune importanti questioni familiari con grande attenzione e responsabilità. AZIONE: È un giorno in cui la tua attività incompiuta e la tua economia non ostacolino i legami di affetto verso gli altri. FORTUNA: È un momento in cui devi sfruttare la tua intuizione per seguire i passi giusti e raggiungere i tuoi obiettivi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Sarà un momento per lanciare le tue nuove esibizioni e sfruttare l’enfasi del momento e la capacità di essere una persona pratica e amichevole con gli altri. SENTIMENTI: È un momento in cui sarete in grado di chiarire alcune questioni del passato che erano rimaste irrisolte. AZIONE: Sarà una giornata in cui dovrai scommettere sulle tue iniziative e progetti, purché tu sia una persona generosa con gli altri. FORTUNA: È un giorno appropriato per raggiungere accordi sostanziali ed equi con i partner che hai nella tua vita.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Prima di andare a dormire, fai un breve riassunto delle attività e dei pensieri che hanno riempito la tua giornata. In questo modo puoi stare tranquillo. È essenziale che tu perdoni i tuoi fallimenti e sia disposto a migliorare quelle aree in cui vacilli. SENTIMENTI: È un giorno in cui puoi mantenere la generosità con le persone che hanno più bisogno di te. AZIONE: Sarà il momento di risolvere gli arretrati e migliorare il tuo rapporto con gli altri. FORTUNA: Sarete in grado di usare la vostra generosità e il buon cuore con le persone vicine che hanno bisogno di voi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Impara dal passato, ma guarda al futuro. Non rimanere fermo e non permettere a nessuno di ricattarti emotivamente. Tutti abbiamo il diritto di rettificare e cambiare idea. È molto salutare mentalmente essere flessibili con principi e idee. SENTIMENTI: Sarai in grado di mantenere il tuo spirito ottimista e la tua gioia di vivere, sia per te stesso che per gli altri intorno a te. AZIONE: È un momento speciale per mantenere la fiducia e la vicinanza nei tuoi cari e organizzare progetti con loro. FORTUNA: È un giorno in cui sentirai di aver bisogno di una grande dose di energia e felicità per goderti la vita.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Non tagliarti. Chiedi ai tuoi cari uno sforzo maggiore per uscire da questa buca. Di fronte alle difficoltà, è meglio essere onesti e capire chi può aiutarti. Nessuno ti giudicherà e sarà anche un modo per prendere il volo. Rallegrati e sfoggia il tuo miglior sorriso. SENTIMENTI: È un momento in cui devi lasciarti alle spalle le questioni sentimentali del passato. AZIONE: Oggi è un giorno in cui puoi mantenere la tua gioia e generosità con le persone che ami di più. FORTUNA: È un momento per te per organizzare un soggiorno a casa e dargli maggiore comfort per tutti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Stai vivendo momenti splendidi, soprattutto a livello personale. Se non hai un partner, non lasciarti sopraffare. Ciò che conta è che ti ritrovi al cinema nella tua stessa pelle. Al lavoro ultimamente non si ottengono grandi soddisfazioni, ma non ci saranno alti e bassi. SENTIMENTI: Sentirai di ricevere molta attenzione e affetto dalle persone vicine che ti accompagnano nella vita. AZIONE: Oggi è un giorno in cui devi mantenere la speranza e la gentilezza nei progetti con i tuoi cari. FORTUNA: È un giorno per mantenere la tua simpatia e generosità con le persone vicine che fanno parte della tua vita.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sarà un giorno in cui dovrai varcare la soglia degli obiettivi che ritieni impossibili, ma che ti daranno la consapevolezza che consiste solo nel fare un passo in più. Getta le basi con successo e calma e tutto sarà più facile. SENTIMENTI: Oggi potete mantenere grande fiducia e gioia in un futuro promettente e gioioso, coinvolgendo coloro che amate di più. AZIONE: Oggi è un giorno in cui dovresti fidarti delle tue qualità per ottenere tutto ciò che proponi. FORTUNA: Godrai di una grande capacità di organizzare i tuoi risparmi e condividere idee con i tuoi associati.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – È un giorno in cui sarà opportuno per voi effettuare un rinnovo nei vostri accordi e partnership in modo magnanimo e allo stesso tempo prudente per evitare sospetti. SENTIMENTI: È un giorno in cui è necessario lanciare avventure e sogni con i propri cari. AZIONE: Dovete preoccuparvi di mantenere l’armonia e la solidarietà con gli associati e le persone con cui osservate le alleanze. FORTUNA: È un giorno in cui sentirai che il tuo grande dinamismo ti aiuterà a goderti la vita e ad espanderla agli altri.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi ti renderai conto che la tua magnifica intuizione ti accompagnerà principalmente nei momenti di chiusura degli accordi con amici e parenti stretti. Risolve tutto ciò che non è più necessario per continuare ad allungarsi. SENTIMENTI: Devi affrontare le questioni relative alla proprietà della comunione e farlo generosamente. AZIONE: La cosa più importante è aiutare e beneficiare le persone vicine che hanno bisogno della tua azienda e del tuo supporto emotivo. FORTUNA: Dovrai lasciare risolti alcuni problemi in ritardo che non ti consentono di continuare con altri problemi importanti.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi sarà un giorno in cui potrete godere di momenti brillanti se utilizzerete le vostre migliori qualità per proiettare con chiarezza e grande vitalità gli accordi con persone che la pensano allo stesso modo. SENTIMENTI: È un giorno in cui sarete in grado di risolvere patti e trattare con gli associati in modo benefico e fruttuoso per tutti. AZIONE: Oggi sarà un giorno in cui dovrai rallegrare e incoraggiare le persone intorno a te che hanno bisogno di una dose di spirito positivo. FORTUNA: Noterai che è il momento di raggiungere accordi generosi e fruttuosi con i partner di fiducia con cui hai piani.

