mercedesz-henger-nel-pallone,-dichiarazioni-che-la-screditano:-“sta-dicendo-idiozie!”

Piovono critiche su Mercedesz Henger dopo la finale del reality: le sue lamentele dopo l’isola le si ritorcono contro.

La figlia d’arte Mercedesz Henger si è rivelata uno dei naufraghi più controversi dell’ultima edizione del format. Accusata di eccessiva strategia e di accurata pianificazione nel gioco, la bionda influencer è entrata con lo scopo preciso di sedurre il verace Edoardo Tavassi.

Arrivata sino ai margini della finale, Mercedesz ora accusa forti malesseri, e finisce nuovamente nel mirino degli esperti di gossip: vediamo cos’è accaduto.

Mercedesz Henger lo rivela: il dopo finale ha riservato amare sorprese

La chiacchierata figlia della porno-diva Eva Henger si è introdotta in corsa nel reality per la seconda volta, sposando a pieno il ruolo di “Conquistadora” a lei assegnato. Ha da subito rivolto le sue attenzioni al vulcanico Edoardo Tavassi, riscuotendo un’iniziale riscontro positivo.

In seguito, il verace romano ha manifestato diffidenza nei suoi confronti, sospettando la messa in atto di una precisa strategia a favor di telecamere. Forse proprio le dichiarazioni di Edoardo hanno penalizzato la naufraga in sede di televoto, e Mercedesz ha schivato per un pelo l’accesso all’agognato podio del format.

Dopo la consacrazione di Nicolas Vaporidis come vincitore del format, Mercedesz sembra essersi rifugiata in albergo in compagnia della sorella minore, e si lascia andare ad uno sfogo senza precedenti sui social. “Sto morendo! Sto morendo di nausea!“, ha ammesso. “Anche in questo momento… Ogni volta che tocco del cibo sto male, ogni volta che vado in piscina con mia sorella – infatti lei mi prende in giro – sono stata male… Vorrei prendere Elena, e portarla nella SPA di quest’albergo, che è bellissima, ma non posso, perché so che starò male…“.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ripropone la sua storia con diffidenza, e commenta: “Ma ci rendiamo conto delle idiozie che sta dicendo questa? Io mi rifiuto”.

I reality sono senza ombra di dubbio un irrinunciabile palcoscenico per i Vip di turno, che possono di conseguenza puntare ad una avanzamento di carriera nel piccolo schermo. Talvolta, però, l’avventura sotto all’occhio delle telecamere si rivela più ostica del previsto, e i detrattori possono facilmente stroncarne la carriera.

L’ammissione di Mercedesz Henger è genuina o artefatta? Riuscirà a conquistarsi un ruolo all’interno del mezzo televisivo, oppure rimarrà relegata nell’annuario de “L’Isola dei Famosi”?

