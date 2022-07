Manuel Bortuzzo | Nervi a fior di pelle, reazione furibonda: “Verranno perseguiti”

L’ex gieffino Manuel Bortuzzo e la sua famiglia stanno passando ingiustamente un periodo d’inferno e quindi hanno deciso di reagire in maniera durissima.

La storia finita male tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sta avendo strascichi odiosi per il giovane nuotatore. E proprio in queste ore, suo padre Franco è intervenuto su Instagram per fare a chiarezza e annunciare un’azione dura e decisa.

In rete Manuel e i suoi familiari continuano ad essere presi di mira dai leoni da tastiera. La situazione è ormai insostenibile; la pazienza dei Bortuzzo è finita, e adesso, stando allo sfogo di papà Franco, gli hater dovranno pagare per loro colpe.

Via Instagram il signor Bortuzzo ha lanciato un ultimo avvertimento e ha inoltre preannunciato che non starà più guardare in silenzio ma che da questo momento in poi agirà nelle sedi competenti.

Manuel Bortuzzo, scatta la denuncia: “Aperto un fascicolo”

Le parole riportate nella storia Ig da Franco Bortuzzo parlano da sole. “Curatevi e non azzardatevi mai più a commentare cose che istigano odio e lasciate i gruppi che lo fanno che verranno perseguiti“, ha scritto il papà di Manuel, rivolgendosi direttamente ai leoni da tastiera.

Il signor Bortuzzo appare chiaramente esausto e arrabbiato. La pazienza è finita, ora è il momento di passare all’azione con una sfilza di denunce. “Sono state raccolte molte notizie di reato tali da far denuncia cari leoni e leonesse da tastiera vigliacchi”, annuncia Franco Bortuzzo. E ancora: Non permettetevi di nominare mia moglie che amo, la mia famiglia e i miei cani e qualsiasi cosa mi appartenga altrimenti aggiungerò al fascicolo aperto le vostre carognate”.

“Sono stato in silenzio due mesi a sopportarvi ora renderete conto ad altri, e fatevi una ragione di vita e non entrate nella mia”, continua Franco Bortuzzo, dando sfogo a tutta la sua rabbia per una situazione diventata assurda. E poi: “Non vi ha detto il dottore di seguirmi ne di giudicare ogni nostro avvenimento. Trovate la vostra serenità – conclude Bortuzzo – e smettete di nascondervi fake che non siete altro, la mia famiglia non si tocca”.

Dichiarazioni durissime, che danno l’idea di quello che stanno passando Manuel e la sua famiglia, che ora giustamente ha deciso di porre fine a questa ingiustificabile persecuzione con l’unico modo possibile.

