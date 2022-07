“Lo fa solo per pubblicità”: sceneggiata irritante di Michelle Hunziker, non gliela fanno passare liscia

Fucilata verbale sui social a Michelle Hunziker: la sua ammissione dopo la polemica divide la rete.

Anche i Vip più rodati cadono talvolta prede di incidenti diplomatici che suscitano vere e proprie bufere nel web. È quanto accaduto alla showgirl Michelle Hunziker che, assieme alla figlia Aurora, ha sposato una causa che da settimane divide l’opinione pubblica.

Dopo aver popolato per anni gli schermi televisivi italiani, la soubrette e conduttrice aizza gli animi della rete, profanando un tema sacro per ogni italiano: la pizza. Vediamo cos’è accaduto.

Michelle Hunziker addenta la pizza 5 stelle di Briatore: la polemica infiamma

Negli scorsi giorni il chiacchierato imprenditore Flavio Briatore ha scatenato un tam-tam senza precedenti circa il prezzo delle pizze servite dalla sua catena di ristorazione “Crazy Pizza”. Il rodato uomo d’affari ritiene che il prezzo corrente di tale pietanza, soprattutto a Napoli, sia esageratamente basso. Dopo la rivolta dei pizzaioli di tutto il Belpaese, abituati a servire una clientela trasversale a prezzi modici, Briatore ha argomentato: “Ma per tenere i prezzi così bassi, che ingredienti usate? Cosa ci mettono dentro questi signori? Pagano stipendi, affitti, ingredienti, gas, luce, ammortamenti…o ne vendi 50 mila o ci sta qualcosa sotto che non capisco!“.

D’altronde, l’imprenditore offre la sua margherita al modico prezzo di 15€, per arrivare ai 65€, tributo fissato per deliziare il palato con la sua Pata Negra. Briatore ha inoltre aggiunto: “Questi prezzi si giustificano con i costi delle materie prime di qualità, oltre che per le tasse e il costo dei dipendenti. Siamo partiti da un ragionamento molto semplice: dobbiamo mettere i migliori ingredienti possibili e immaginabili disponibili sul mercato. (…) Noi vogliamo la qualità, questo è il ragionamento di base!“.

Michelle Hunziker, in compagnia con la figlia Aurora Ramazzotti, ha voluto sperimentare la famosa pizza di Briatore, condividendo le sue impressioni sui social. La showgirl, interrogata dalla figlia circa la soddisfazione papillare, ha così risposto: “Non riesco neanche a parlare dalla goduria…“. La pizza in questione conteneva del prosciutto, probabilmente il celebre e tanto chiacchierato Pata Negra. La reazione dei social, in compenso, non si è fatta attendere:

Figuriamoci se quelle due arriviste di @m_hunziker e @therealauroraR non dovevano cavalcare la polemica sulla #pizza di @Briatore per farsi pubblicità

L’avessero criticata almeno ci sarebbero riuscite; che disperata questa gente, soli nel loro mondo finto. @tommaso_zorzi con loro — sir Nik 🦚 (@_senzatesta) July 4, 2022

E voi? Sareste disposti a pagare fino a 65€ per una pizza?

