Isola dei Famosi | “Interesse reale per lui”: il flirt prende quota, si vedranno di persona

Il flirt televisivo a l’Isola dei Famosi sembra avere un proseguimento: scoppia l’infatuazione dopo l’esperienza nel format?

Il sottobosco dei reality è spesso terra di relazioni strategiche e rapporti a favor di telecamera. In alcuni casi, come ad esempio Giulia Salemi con Pierpaolo Pretelli al “GF Vip”, i rapporti si consolidano fino a sfociare in probabili matrimoni.

In altri casi, la “ship” non dura oltre la data di scadenza del format, e i reduci dall’esperienza televisiva finiscono per perdersi di vista. Nelle ultime ore Mercedesz Henger ha chiarito la natura dei suoi rapporti con il verace Edoardo Tavassi, nonché le sue intenzioni per il futuro.

Mercedes Henger: dopo l’Isola dei Famosi, vorrebbe un lieto fine

Osteggiata per lungo tempo dal resto del cast, Mercedesz Henger è stata accusata dai compagni e dal pubblico del format di aver sfruttato la figura di Edoardo Tavassi per emergere nel gioco.

Entrata come “Conquistadora”, la bionda influencer ha da subito manifestato palese interesse per il fratello di Guendalina, da tempo in pole-position per la finale del gioco. Edoardo in seguito ha chiarito di non voler dare adito a relazioni sotto l’occhio delle telecamere, concedendosi piuttosto la possibilità di conoscerla dopo la finale del format. A qualche giorno dalla finale de “L’Isola”, Mercedesz fa luce sul suo rapporto con Edoardo, che pur ha ammesso nelle ultime ore di preferire a lei la modella Estefania Bernal.

“Il mio interesse per lui era reale, non ho mai finto nel programma. Con Edoardo ci siamo sentiti telefonicamente in merito alle dichiarazioni che lui ha rilasciato e abbiamo chiarito. Non ci siamo ancora visti ma appena sarà possibile spero che potremo chiarire su tutto. Avrei voluto vedere sul podio anche Edoardo. Per me era scontato che lui arrivasse in finale e non averlo lì mi è dispiaciuto molto…“.

Ha poi aggiunto: “Il momento più brutto sull’isola? La seconda settimana in cui mi sono ritrovata contro Edoardo, Guendalina e Nicolas e poi sono uscita ritrovandomi a Playa Sgamadissima. E’ stato difficile e mi sono sentita abbattuta ma poi un giorno mi sono svegliata e mi sono ripromessa di farcela. Non volevo che le persone che mi volevano bene e facevano il tifo per me da casa mi vedessero in quello stato. Ho avuto tempo per riprendermi e poi sono tornata più forte di prima…“.

Ci sarà un proseguimento romantico per i due ex isolani?

