wimbledon,-sinner-strepitoso-contro-la-stellina-spagnola-alcarz:-ora-un-quarto-di-finale-da-brividi

Non aveva mai vinto una partita sull’erba prima di questo Wimbledon. Adesso Jannik Sinner a 20 anni si ritrova ai quarti di finale, dopo un match favoloso giocato sullo storico campo centrale contro Carlos Alcaraz: se questo è stato l’antipasto del duello che ci aspetta nei prossimi anni, allora il tennis sarà ancora uno sport stupendo da seguire. Anche il baby fenomeno spagnolo non “mastica” l’erba per il momento, ma ciò non toglie che Sinner abbia giocato una partita strepitosa.

I primi due set sono stati praticamente a senso unico, con Jannik che ha dominato. Poi Carlos ha deciso di unirsi alla festa: ne è uscito un terzo set strepitoso, terminato ai vantaggi del tie-break, con Sinner che ha prima rimontato dal 3-6, poi ha avuto diversi match point e infine si è dovuto arrendere allo spagnolo. La partita si sarebbe potuta riaprire del tutto, con Jannik che ha avuto un momento difficile all’inizio del quarto set, ma ha resistito alla grande.

E così, passato lo spavento, ha addirittura breakkato l’avversario, avviandosi verso il successo per 6-1, 6-4, 6-7, 6-3. Una vittoria davvero importante per Sinner, che adesso ai quarti se la vedrà con Novak Djokovic: un peccato incontrare di già il grande favorito di Wimbledon, ma Jannik è già andato oltre le previsioni. Sarà molto interessante vederlo all’opera contro Nole, che finora non ha praticamente avuto avversari.