Stefano Bellina & friends: quando l’unione fa la forza.

Oggi vi voglio parlare di Stefano Bellina, un grande talento del mondo dello spettacolo e della danza che si sta affermando, sempre più nel mondo dello show business.

Non solo ballerino, Stefano è anche performer, acrobata, coreografo e modello.

Il suo curriculum artistico vanta di numerose importanti esperienze lavorative televisive.

Ha lavorato in diverse note trasmissioni, in molti videoclip conosciuti e in diversi spot e campagne pubblicitarie.

Ha solcato anche il palco di numerosi concerti di svariati grandi artisti nazionali ed internazionali.

Appena rientrato dalla partita di beneficenza ( trasmessa in televisione ) della nazionale cantanti contro le vecchie glorie della Salernitana calcio di serie A, dove ha lavorato come coreografo e ballerino, quest’estate lo vedremo ricoprire il ruolo di coreografo e ballerino per “Leggerissima estate”, piacevole trasmissione televisiva a puntate dedicata al mondo della musica, in onda sulla Rai.

Con alle spalle una super produzione, questa trasmissione avrà diversi illustri ospiti, conosciutissimi in italia e apprezzati anche all’estero.