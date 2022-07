“state-esagerando”:-scivolone-di-elisabetta-gregoraci,-le-conseguenze-sono-ancora-peggio-[video]

Scivolone in diretta per la showgirl Elisabetta Gregoraci: scatta il paragone con la famosa collega di Mediaset.

L’estate è la stagione ideale per tuffi, aperitivi e concerti da vivere assieme agli amici e ai propri familiari. E di nuovo quest’anno il mastodontico evento “Battiti Live” è tornato ad infiammare le piazze della Puglia, raccogliendo un immenso seguito dal pubblico presente in loco e connesso in differita.

L’evento, organizzato dal Gruppo Norba, ha vantato quest’anno la conduzione di Elisabetta Gregoraci e di Alan Palmieri, e molti artisti si sono avvicendati sul scintillante palco della kermesse musicale. Nelle ultime ore un video riguardante la conduttrice calabrese ha invaso i social: una gaffe in diretta è fruttata ad Elisabetta Gregoraci il confronto con la collega Ilary Blasi. Che cos’è successo?

Elisabetta Gregoraci, lo scivolone scatena l’ilarità del web

Fasciata da uno striminzito abito magenta, la showgirl ha introdotto sul palco i numerosi artisti previsti in scaletta per il “Battiti Live”. Quand’è giunto il momento del performer spagnolo Alvaro Soler, però, ha inconsapevolmente compiuto una gaffe davanti a milioni di spettatori.

L’ex moglie di Flavio Briatore ha così annunciato il suo avvento sul palco: “L’ultimo single di Alvaro Soleil!“. Certamente l’ultimo “GF Vip” ha segnato l’immaginario collettivo, e personaggi iconici come Soleil Sorge sono ormai scolpiti nella memoria di massa. Lo strafalcione di Elisabetta Gregoraci ha creato ampio riscontro sui social: perlopiù gli utenti hanno riproposto lo spezzone di video ironizzando sull’accaduto.

Alcuni, però, si discostano dal pubblico ludibrio, lanciando un calzante parallelismo: “A me la Gregoraci non piace, ma state un po’ esagerando con i commenti. È una semplice gaffe. Se le fa Ilary tutto ok?“.

A me la Gregoraci non piace ma state un po’ esagerando con i commenti. È una semplice gaffe. Se le fa Ilary tutto ok? pic.twitter.com/ETJGeEohj6 — Antonio (@8antonio8989) July 4, 2022

In effetti, anche la romana Ilary Blasi non è uscita esente da flop dalla conduzione de “L’Isola dei Famosi”. La verace showgirl ha infatti impreziosito l’ultima edizione del format con gaffe clamorose (come nel caso della patata), e cadute in diretta televisiva.

LA CADUTA DI ILARY ALL’UNA DI NOTTE È LA MIGLIOR COSA CHE VEDRAI STANOTTE#isola pic.twitter.com/uhwZ59SRIY — 𝑒𝑟𝑖𝑐⁴ (@italbguy) May 16, 2022

ilary blasi e il ritorno della patata #isola pic.twitter.com/iONfGbusQx — isola out of context (@oocisola) April 22, 2022

Inutile ricordare che anche i Vip possono incorrere in grossolani errori davanti al pubblico: d’altronde gli show si compongono anche di imprevisti, e siamo sicuri che Elisabetta Gregoraci si farà una risata sull’accaduto!

