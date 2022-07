Rompicapo flash | La matematica è il tuo pane? Risolvilo in 4 secondi

Sei un appassionato di quiz e rompicapo? Vediamo se hai una mente matematica acuta in grado di risolvere questo.

Ecco un rompicapo perfetto per gli amanti della matematica e per dimostrare le tue capacità, vuoi provare a risolvere? Vediamo se sarai in grado di portare a termine la missione in 4 secondi.

Siamo nell’era dei rompicapo, test logica e indovinelli e tutti fanno a gara per trovarne sempre di nuovi e stravaganti. Questo potrebbe fare al caso tuo se ti consideri un asse e non ti sfuggono i dettagli. Dovrai fare attenzione a non farti ingannare dalle trappole, vediamo come te la caverai.

Il mondo dei numeri può essere molto complesso per molti. Se a scuola chiedevi di andare in bagno nell’ora di matematica per poter sfuggire, oggi potrai dimostrare che alla fine sei capace anche tu di cavartela. Questi indovinelli sono interessanti per tutti per dimostrare il proprio quoziente intellettivo e le proprie abilità di ragionamento.

Sei pronto possiamo iniziare? Intanto concentrati e osserva bene la figura in alto con le 2 uguaglianze rappresentate e la terza da trovare. Sei in grado di risolvere il rompicapo? Procurati un cronometro o il cellulare e fai partire il timer di 4 secondi e vai!

La soluzione del rompicapo

La soluzione del rompicapo non era semplicissima per tutti, ma in fondo il ragionamento logico che avresti dovuto fare non era poi così complesso. Vediamo se hai dato la risposta giusta.

Nella figura erano rappresentate delle uguaglianze. Nella prima c’era un griglia aperta = 9 e nella seconda una croce =1. Il rompicapo ti chiedeva di risolvere l’ultima uguaglianza con un’altra griglia che sarà = 4. Ma perché? Come noterai dalla spiegazione qui sopra nella figura, avresti dovuto semplicemente considerare i punti di intersezione delle rette.

In questo modo, la soluzione corretta è in effetti 4. Ce l’hai fatta in 4 secondi? Se non ci sei riuscito non preoccuparti potrai provare a risolvere altri enigmi per allenarti di più. Se invece hai risposto correttamente in così poco tempo, la matematica è davvero il tuo pane e per te la logica è un’intuizione immediata, complimenti!

