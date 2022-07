“pensava-di-comprarmi”:-zittisce-lory-del-santo,-su-di-lei-rivela-dettagli-compromettenti

Dopo la bomba sganciata da Lory Del Santo arriva la replica perentoria dell’ex compagno di avventura: volano stracci tra i due.

La showgirl Lory Del Santo è stata forse la naufraga più divisiva nel contesto televisivo de “L’Isola dei Famosi”. La rodata soubrette non ha avuto vita facile, e sull’atollo onduregno ha sfoderato un temperamento tutto pepe e strategia, inimicandosi la maggior parte dei compagni di avventura.

Dopo l’eliminazione da Playa Sgamadissima, Lory ha fatto ritorno nel Belpaese, salvo poi ritornare protagonista nello show grazie allo scoppio di un paio di scandali a lei connessi. Una sua collaboratrice, infatti, ha pubblicato erroneamente i messaggi a lei destinati sul suo account Instagram, dando l’impressione che la showgirl avesse tentato goffamente di farsi i complimenti da sola. Dopo il pubblico ludibrio, Lory ha rincarato la dose, lasciando il fidanzato Marco Cucolo in diretta televisiva. Ora che le acqua sembrano essersi chetate, un ex isolano spara a zero su di lei: i giudizi di Lory nei suoi confronti non sono caduti nel vuoto.

Luca Daffrè rimbecca Lory Del Santo: “Mi ha preso di mira!”

Se inizialmente la showgirl aveva elogiato pubblicamente l’aspetto fisico di Luca, approdato a Cayo Cochinos con muscoli scolpiti e tatuaggi in bella vista, il loro rapporto non è mai decollato definitivamente. La showgirl gli ha infatti attribuito diverse colpe: “Lui è il più viscido, è un venduto e senza di lui sto meglio. La mia vita adesso è migliore. Ha fatto capire che un mio complimento fisico su di lui era stato fatto per comprarmelo e non finire in nomination. Parlare con lui era deprimente, davvero tanto patetico. Lo chiamavano il chupa-chupa, nel senso di lecca lecca, ci siamo capiti.“. Queste, le sue parole alla testata “Novella 2000”. Ha infine aggiunto che Daffrè si sarebbe avvicinato a Nicolas Vaporidis per pura strategia, e che avrebbe inoltre infranto il regolamento, donando cibo extra ai compagni.

Luca Daffrè a distanza di qualche settimana ha replicato al portale “Fanpage”: “Sì, ho letto quello che ha detto di me. Posso dire che Lory Del Santo è la persona più falsa che c’è stata nel programma. Quando sono entrato mi elogiava in modo ossessivo, pensava che comprandomi io potessi salvarla o evitarle le nomination, poi mi ha preso di mira, mi ha dato del viscido sulla base del nulla. Diceva che ero il burattino di Nicolas ma lui mi ha insegnato tantissime cose, è nato un rapporto. È vero che ho trasgredito una regola, ma in quella occasione ho tirato fuori il mio lato umano, mi è venuto spontaneo dare un pezzo di pizza a Nicolas e Carmen e tutti hanno apprezzato il gesto…“.

Tra i due non sembra scorrere buon sangue, soprattutto alla luce delle ultime rivelazioni. Arriverà il momento in cui seppelliranno l’ascia di guerra? In questo caso, sarebbe più appropriato il machete…

