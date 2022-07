Oroscopo Branko del 5 luglio: martedì ottimo per lavoro e amore scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Oroscopo Branko del 5 luglio: martedì ottimo per lavoro e amore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La parola chiave di oggi è “pazienza”, qualcosa che non si ha quasi mai. Ci sono giorni in cui combatti e ti sforzi con rabbia e coraggio, ma alla fine non vedi risultati e sembra che tutto ciò che hai fatto sia inutile, come ti accadrà oggi. Ma non dovresti fidarti delle apparenze, tutto porterà frutto a suo tempo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Il pericolo delle insidie ​​e dei tradimenti ti perseguita molto ultimamente in relazione al tuo lavoro. Devi stare attento perché i gesti gentili che vedi all’esterno possono avere poco a che fare con la realtà, almeno in alcuni casi. Una persona che pensi sia tua amica è, nel profondo, estremamente invidiosa di te.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – La settimana inizierà per te con una giornata di lavoro favorevole e fruttuosa, una giornata che andrà da meno a più perché all’inizio potresti non essere di buon umore, ma con l’avanzare della giornata tutto sarà più a tuo favore in l’emotivo o il materiale e il mondano, e alla fine uscirà come desideri.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Stai affrontando una giornata ispirata e favorevole, le cose ti andranno bene al lavoro e avrai anche momenti di felicità nella tua vita intima. Ma tutto questo sarà così soprattutto perché ti senti bene e le tue emozioni sono positive. Buona giornata per mostrare una grande attività e anche per socializzare.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Stai per risolvere una questione amministrativa o giudiziaria che ti trascini da molto tempo, cosa che dopo tanti sforzi e alti e bassi si risolverà finalmente a tuo favore. La fortuna è stata di nuovo dalla tua parte ed è ora di risolvere molti vecchi problemi che ti stanno appesantendo.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi torni a fare ciò che più ti piace e in ciò che dai il meglio di te, lavorare. Inizi la settimana di buon umore, ma anche con molta preoccupazione o sopraffazione, perché le cose non sono mai perfette come vorresti che fossero. Non è facile per te rilassarti, ma non passerai davvero una brutta giornata.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Il destino ti regala oggi una giornata agrodolce, movimentata e ricca di attività al mattino, ma molto più piacevole e piacevole il pomeriggio. Al lavoro affronterai alcuni problemi imprevisti, anche se alla fine tutto sarà risolto con successo, e poi vivrai momenti molto felici con i tuoi cari.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Non affidarti alla fortuna o all’aiuto provvidenziale, devi affrontare i problemi da solo. Hai forza e astuzia per vincere e non hai bisogno di nessuno, anzi sarebbe il contrario, forse altri avranno bisogno di te molto presto. Ora passerai un momento difficile, ma in seguito finirai per acquisire grande prestigio e autorità.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Le stelle sono a tuo favore e oggi ti faranno una sorpresa in amore o in uno dei tuoi desideri più intimi, anche se è probabile che dovrai fare i conti con alcune tensioni, o anche con qualche ingiustizia, sul lavoro. Il destino è a tuo favore, ma non ti senti bene e hai dei timori infondati.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi avrai la sensazione che tutto ciò che ottieni ti costa un sacco di fatica, che la vita è ingiusta ea volte crudele con te. Non c’è motivo per cui ti senta così, ma la verità è che oggi sarai particolarmente sensibile, soprattutto a causa di problemi emotivi e familiari che provengono da molto tempo fa.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Finalmente è tempo di lasciarsi alle spalle grandi preoccupazioni e paure che ti stai trascinando da molti mesi. Le calamità che temevi non sono accadute, ma le cose buone che speri arriveranno e ti mostreranno che per quanto grandi siano le prove, alla fine, il bene finisce per trionfare sul male.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Il dolore e la miseria fanno rinascere in te le tue migliori qualità umane e spirituali. Il tuo vero mondo non è quello in cui riposano i tuoi piedi, ma un regno molto più spirituale, e le prove e i sacrifici ti fanno avvicinare ad esso ogni giorno e valorizzare di meno le cose materiali di cui gli altri sono appassionati.

