Oroscopo Barbanera di martedì 5 luglio: le stelle di tutti i segni. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – Se il rapporto con i vostri superiori non vi soddisfa, provate a entrarci un po’ in confidenza. E se la vostra opinione fosse sbagliata?

Toro (21/4 – 20/5) – Grande logica, grazie alla notevole complicità della Luna nella scrupolosa Vergine. Qualcuno tenta forse di portarvi fuori rotta? Impossibile!

Gemelli (21/5 – 21/6) – Le bizze lunari con Venere cambiano i vostri programmi da rubacuori. È vero anche che la sensibilità aumenta… Usatela con grande cura!

Cancro (22/6 – 22/7) – Per merito del sestile del Sole nel vostro segno con la Luna, sarà molto più facile appianare delle divergenze e arrivare presto a un punto in comune.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – La Luna vi abbandona, ma altre stelle vi sono ancora favorevoli. Prima di buttarvi a capofitto in una folle impresa però, pensateci bene.

Vergine (24/8 – 22/9) – La ricerca di equilibrio e armonia passa anche attraverso alcuni momenti difficili: soprattutto nel ménage a due serve molta pazienza.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Magari non salirete sul podio, ma avete tutte le carte in regola per raggiungere un’ottima posizione. Lasciate andare chi non vi merita.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Un’alleanza preziosa, con il sestile della Luna, vi permette di contare su un buon appoggio. Cancellate subito ogni timore di non riuscire.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – Una lenta questione burocratica vi frena, proprio quando avevate preso un bello slancio. Dovrete pazientare, dato che non c’è altro da fare.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Le tanto agognate ferie sono arrivate? Con la protezione del trigono lunare, gli ultimi dettagli vanno tutti a buon fine in un batter d’occhio.

Acquario (21/1 – 19/2) – Anche se credete di aver subito una piccola ingiustizia, non fatene una ragione di stato. È logico pretendere la verità, ma senza eccedere.

Pesci (20/2 – 20/3) – La vostra settimana inizia un po’ a rilento, per via della Luna opposta in Vergine. Dovrete scontrarvi con situazioni piuttosto stressanti.

