l’effetto-dell’isolamento-sul-cervello-umano

Alcuni scienziati cinesi hanno pubblicato uno studio secondo il quale l’isolamento sociale fa rimpicciolire il cervello. Per carità, tutto può essere e d’altra parte questo studio è durato molti anni e in esame c’erano 460mila volontari. Pensandoci bene in qualche modo è vero che l’essere isolati, non avere scambi, può rimpicciolire il cervello. Questo studio si accompagna a una storia avvenuta in Italia, a Rimini, dove una donna è stata salvata da un marito violento chiamando il 112 ordinando una pizza Margherita. L’operatore ha capito che qualcosa non andava e ha avvisato le forze dell’ordine. Anche quel marito probabilmente aveva il cervello rimpicciolito.