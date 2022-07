“Chi vuol intendere, intenda…” | Jessica Selassiè lo rivela a mezze parole, gesto romantico ripreso dalle telecamere [VIDEO]

Un gesto talvolta vale più di mille parole: arrivano conferme per Jessica Selassiè, galeotto fu il matrimonio.

Ieri ha avuto luogo un evento atteso da mesi e largamente annunciato in TV e sui social: l’ex gieffino Davide Silvestri è convolato a nozze con l’ormai moglie Alessia Costantino. L’attore aveva annunciato i suoi intenti durante un’intervista a “Verissimo”: l’esperienza al “GF Vip” ha fatto maturare in lui la consapevolezza di voler ufficializzare la propria relazione.

L’ex vippone ha organizzato una cerimonia bucolica nella zona di Vimercate, affittando per l’occasione la suggestiva dimora “La Lodovica”. Tra gli invitati sono spiccati alcuni volti del mondo dello spettacolo, come il cugino di Davide, Chicco dei Modà, e diversi altri superstiti al reality di Canale 5. Immancabile l’amico Giucas Casella e la soprano Katia Ricciarelli. A catturare l’attenzione del pubblico, però, è stato il binomio Jessica Selassiè – Barù Gaetani. Un gesto inaspettato ha rinfocolato le speranze del fandom #jerù: c’è ancora margine per un happy ending per i due giovani?

Jessica Selassiè lo rivela in un video: Barù si prende ancora cura di lei

Il tema del ricevimento era lo stile campagnolo, e tutti gli invitati hanno rigorosamente rispettato il dress code suggerito dagli sposi. Jessica Selassiè si è infatti presentata con un crop top a quadretti e una gonna bianca, mentre Barù ha optato per una salopette color cammello e una t-shirt bordeaux. I due sono apparsi sereni e sinceramente felici di presenziare al matrimonio di Davide Silvestri.

Jessica Selassiè, inoltre, ha rivelato un retroscena che mette a tacere i rumors circa l’ipotetico allontanamento da Barù. Durante una breve clip con i pizzaioli arruolati per l’occasione, la Princess ha rivelato che il food influencer le avrebbe riservato precise attenzioni durante il ricevimento. Jessica è infatti intollerante al glutine e, rivolgendosi ad un addetto ai lavori, ha chiesto: “Hai pulito il bancone? Perché c’è gente che si è raccomandata di pulire il bancone… Uno a caso…“.

Sembra perciò che il rapporto tra i due goda di ottima salute: il riferimento a Barù è piuttosto evidente, e il gesto premuroso suona come una conferma dell’affetto che li lega. Ultimamente l’enologo è stato avvistato in compagnia della modella Ludovica Perissinotto, ma non si conosce la natura reale del loro rapporto. In ogni caso, per i fan dei due ex gieffini è ancora lecito sperare in una svolta improvvisa. Come si suol dire: “la speranza è l’ultima a morire“…

Oggi vi do il buongiorno con ciò che ha detto Jess “uno a caso”, con questa semplice frase chi vuol intendere intenda altrimenti in camper, perché se aspettate che uno dei nostri sia più esplicito avete sbagliato persone #jerù pic.twitter.com/azYnFczRFC — More (@More10599742) July 4, 2022

