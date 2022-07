“che-vergogna!”:-gesto-velenoso-di-manila-nazzaro,-scoppia-una-reazione-a-catena

le ex gieffinNuova tempesta mediatica sull’ex Miss Italia Manila Nazzaro: il suo commento dopo l’annuncio scatena il web.

Da poche ore il nome della showgirl ed ex reginetta di bellezza Manila Nazzaro è tornato alla ribalta. La bionda Manila è stata uno dei protagonisti più longevi all’interno della casa del “GF Vip”, terminato da pochi mesi nella sua sesta edizione su Canale 5.

Negli ultimi giorni si è molto mormorato anche circa il suo futuro con l’imprenditore Lorenzo Amoruso. Nonostante la coppia sia ormai rodata, e abbia superato anche lo scoglio di “Temptation Island“, i due non hanno intenzione di coronare il loro amore con l’agognato matrimonio. Non sono previsti nemmeno ulteriori pargoli da crescere insieme: secondo le indiscrezioni, i due avrebbero trovato il perfetto bilanciamento, ed è loro intenzione mantenerlo.

Manila ha recentemente commentato le dichiarazioni di una sua ex compagna di militanza televisiva: si tratta di Clarissa Selassiè, con cui già in passato i rapporti si erano esacerbati.

Manila Nazzato stronca Clarissa Selassiè: scoppia il caso in rete

Nelle ultime ore Clarissa Selassiè ha commentato la scelta di Alfonso Signorini e del suo cast autorale di escluderla dal ruolo di opinionista nel reality di Canale 5. La Princess aveva infatti già manifestato il desiderio di candidarsi per tale ruolo, ma è stata scalzata dal ritorno di Sonia Bruganelli, nonché dall’avvento della cantante Orietta Berti.

Clarissa ha quindi sentenziato che, nonostante la stima per le due professioniste del mezzo televisivo, sarebbe necessario dedicare maggior spazio ai giovani. Ha inoltre aggiunto che, secondo le sue sensazioni, non è stata scelta a causa del suo carattere troppo ‘peperino’, e che l’immagine di Mediaset andrebbe svecchiata.

Affermazioni immediatamente colte e rimbalzate su Twitter ad opera del giornalista e autore Gabriele Parpiglia. A ruota, anche la reazione di Manila Nazzaro, che ha commentato con una significativa emoticon raffigurante il facepalm le esternazioni di Clarissa. Tale mossa ha provocato un immediato contraccolpo da parte dei sostenitori delle Princess:

L’imbarazzo che provo per Samuel Montegrande, Gabriele Parpiglia e Manila Nazzaro è davvero inquantificabile. E sì, scrivo i nomi per intero così magari, se si cercano, mi leggono pure. #jerù — 🧘🏻‍♀️ (@tonnoepesto) July 3, 2022

Chi vergogna 🤐🤐 — Antonella (@Antonie89429912) July 3, 2022

La due ex gieffine non sono digiune da aspri scontri pubblici: Manila e Clarissa si sono spesso scontrate, scambiandosi infuocate accuse di falsità e strategia. Come procederà l’ennesima bagarre tra le due primedonne?

