Anna Tatangelo spettacolare sullo yacht: mamma mia, come si mostra… | Guarda

Vacanze esclusive a Taormina per Anna Tatangelo, che si concede una pausa a bordo di uno yacht nelle acque al largo della meravigliosa località siciliana. Il tutto viene raccontato dalla cantante direttamente sul suo profilo Instagram, laddove pubblica delle foto… semplicemente pazzesche.

Il fisico di Anna Tatangelo, infatti, è da urlo. E il bikini con cui si mostra lo esalta al meglio: un corpo strepitoso che è il frutto dei duri allenamenti a cui la Tatangelo si sottopone con costanza. Le immagini come detto sono state pubblicate sul suo profilo Instagram: eccola in posa come una modella su un set fotografico, capelli sciolti al vento, occhiali da sole e sguardo serio e intrigante. Semplicemente meravigliosa: e i suoi fan la inondano di cuoricini e commenti estatici.