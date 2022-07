alfonso-signorini-sorpreso-da-un-attacco-micidiale|-ingratitudine-assurda:-“una-faccia-tosta-da-paura”

Il conduttore Alfonso Signorini mai si sarebbe aspettato un attacco come quello ricevuto in queste ore, che dimostra un’ingratitudine smisurata nei suoi confronti.

La settima edizione del GF Vip non è ancora cominciata e già arriva la prima polemica, sollevata da una insospettabile, che prende di mira senza alcune pietà Alfonso Signorini, contro il quel vengono mosse accuse mai sentite prima.

A parlare senza freni è la principessina etiope Clarissa Selassié, che rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram, ha voluto dire la sua senza peli sulla lingua sulle due prossime opinioniste, la riconfermata Sonia Bruganelli e la novità Orietta Berti.

La giovane principessa ci è andata giù pesante, dimostrando anche una certa irriconoscenza nei confronti di Signorini. Perché è a lui che deve l’ingresso nella passata edizione del reality e la conseguente celebrità che Clarissa sta mettendo giustamente a frutto.

Alfonso Signorini, che mazzata: “Non ha il coraggio necessario”

Clarissa Selassiè, assieme alle sue sorelle e Lulù e Jessica, sta godendo di un successo clamoroso, proprio grazie all’ingresso nella Casa di Cinecittà, voluto da Alfonso Signorini. Appare quindi improvvido l’intervento di Clarissa contro il conduttore, visto anche il bel rapporto che lei e le sue sorelle sono riuscite a instaurare con Alfonso dopo la conclusione del programma. Quando si sono incontrati in vacanza a Mykonos, le tre ragazze e il conduttore si sono mostrati felicemente assieme, trasmettendo grande complicità.

Adesso invece, come un fulmine a ciel sereno, arrivano le parole di Clarissa: “Cosa ne penso delle opinioniste? Massimo rispetto per le grandi carriere di queste due donne, ma io mi ero sempre espressa in questi mesi nel voler fare l’opinionista. Credo che non abbiano avuto il coraggio di osare nel mettere una figura peperina come me!”.

La sicurezza di Clarissa dipende anche dal fatto che “sicuramente avrei preso una fascia molto più vasta, – spiega sempre lei – dai teen, ai millennials, ai Generazione Z”. Amando il gossip, “nonostante i miei 20 anni ero pronta a dire la mia, ad andare controcorrente e a dimostrare che noi giovani donne siamo in grado di riempire questo ruolo”.

Poi arriva la mazzata conclusiva: “Tutti parlano di gavetta, ma non è di certo la gavetta a prepararti”, afferma la principessina. “Ho visto persone con 40 anni di carriera non essere in grado di portare rispetto a nessuno, nemmeno a loro stessi. Credo che la televisione si debba un po’ svecchiare perché quest’anno la più giovane ha 60 anni. Insomma diamo spazio ai giovani: siamo tanti e abbiamo voglia di lavorare”.

In rete molto utenti si sono già scatenati, invitando la principessina a volare basso e a essere molto più umile. “Adesso come vivrà la televisione italiana senza Clarissa Selassiè?”, ironizza qualcuno. “Hanno una faccia tosta da paura!”, attacca qualcun altro, prendendosele con tutte e tre le sorelle etiopi. Ed è facile immaginare che neanche Signorini la prenderà bene, perché la mancanza di gratitudine e umiltà dimostrata da Clarissa è così eclatante da lasciare esterrefatti.

