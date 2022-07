Vladimir Luxuria | Gelo dopo la finale dell’Isola, condannata senza appello: “È stata inopportuna!”

L’opinionista Vladimir Luxuria viene messa sulla graticola dopo la puntata conclusiva: arrivano le accuse da parte di un’ex naufraga.

La puntata conclusiva del survival game “L’Isola dei Famosi” è andata in onda lunedì 27 giugno, consacrando vincitore l’attore Nicolas Vaporidis. I naufraghi hanno in seguito festeggiato la fine della drastica esperienza in Honduras, brindando e pasteggiando lautamente, a dispetto delle lunghe settimane trascorse in regime di restrizioni.

Ilary Blasi ha svolto un lavoro eccellente, come ampiamente riconosciuto da critici televisivi e dal pubblico, spalleggiata dai due ottimi opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Proprio su quest’ultima, però, nelle ultime ore si stanno concentrando critiche lapidarie. Un’ex naufraga disapprova il trattamento a lei riservato da Luxuria, e lo comunica senza mezzi termini ai suoi follower. Di chi si tratta?

Maria Laura De Vitis a gamba tesa su Vladimir Luxuria: le rende pan per focaccia

I naufraghi hanno da poco recuperato i contatti con la civiltà e con i social network. Di ritorno dall’Honduras, anche Maria Laura De Vitis ha nuovamente effettuato l’accesso su Instagram, e ha dedicato ai numerosi follower un po’ di tempo per rispondere alle curiosità più pressanti. Un fan le ha chiesto senza mezzi termini: “Ho avuto l’impressione che Vlady fosse molto prevenuta con te, non mi è piaciuto come ti ha trattata“.

L’opinionista si è infatti scagliata sull’ex Pupa ripetute volte, tacciandola di falsità e strategia. Inoltre, passare dall’attrazione per Alessandro Iannoni all’intesa con Luca Daffrè non ha giovato a Maria Laura, almeno agli occhi di Vladimir Luxuria. Lo stesso vale per l’amicizia tira e molla con Mercedesz Henger, entrata con Maria Laura nel gioco con il ruolo di “Conquistadoras”.

La giovane starlette ha così risposto: “Premetto che non ha ancora rivisto le puntate, e quindi non so con esattezza cosa diceva di me. Durante il percorso percepivo di non piacerle molto come concorrente perché mi punzecchiava spesso… Alcune volte secondo me è stata un po’ inopportuna. Però il suo lavoro è quello di fare l’opinionista e giudicare, non si può piacere a tutti…“.

Maria Laura De Vitis ha infine concluso: “L’importante è che io sia orgogliosa di quello che ho fatto e sia piaciuta a tutti voi!“. La stoccatina sarà sicuramente arrivata al mittente: dobbiamo aspettarci la replica di Luxuria nelle prossime ore?

