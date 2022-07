retroscena-incredibile-su-edoardo-tavassi,-disavventura-tremenda:-“lo-hanno-perquisito”

Edoardo Tavassi sarebbe reduce da un’esperienza fuori controllo: emergono indiscrezioni scottanti sul suo conto.

La stagione dei reality di Mediaset si è ufficialmente conclusa con la finale del survival game “L’Isola dei Famosi“, avvenuta lunedì 27 giugno. Il pubblico ha ufficializzato la vittoria, già nell’aria da mesi, dell’attore di “Notte prima degli esami” Nicolas Vaporidis.

L’amatissimo isolano ha conquistato gli spettatori, superando l’iniziale diffidenza originata dai suoi modi schivi e refrattari ai meccanismi dello show business. Molto ha influito nella sua vittoria anche il rapporto con il verace Edoardo Tavassi, entrato in coppia nel gioco con la sorella Guendalina.

Edoardo è stato consacrato vincitore morale del format: il suo ritiro anticipato ha lasciato basiti pubblico, conduttrice e opinionisti, che già lo vedevano sul podio a fianco dell’amico. Secondo i più, infatti, la finale perfetta avrebbe dovuto vedere protagonisti Nicolas, Edoardo e la spassosa Carmen Di Pietro. In ogni caso l’esplosivo Edoardo non smette di essere materia di rumors e indiscrezioni. Secondo quanto riportato a Deianira Marzano, influencer esperta di gossip, sarebbe reduce da un’esperienza ai limiti del surreale.

Edoardo Tavassi perquisito in aeroporto: il pettegolezzo è sconvolgente

Da pochi giorni gli ex isolani hanno potuto fare ritorno nel Belpaese, accolti dall’affetto delle rispettive famiglie e dei milioni di fan trepidanti. Dopo i festeggiamenti per la finale, alcuni di loro hanno ricominciato a frequentare locali di tendenza, come la starlette Maria Laura De Vitis.

La giovane showgirl avrebbe partecipato ad una cena in un noto ristorante emiliano, come fedelmente riportato a Deianira Marzano da una follower. La stessa fan avrebbe inoltre riportato una succosa notizia alla sua beniamina: la De Vitis avrebbe raccontato che, al suo ingresso in aeroporto, Edoardo avrebbe subito un trattamento assai particolare. Sarebbe infatti stato perquisito in modalità piuttosto intime dagli addetti alla sicurezza, come possiamo leggere nella storia pubblicata da Deianira.

Ovviamente non siamo in grado di confermare, o smentire tale indiscreta rivelazione. La perquisizione potrebbe essere compatibilmente avvenuta in uno scalo dall’Honduras: in Italia infatti difficilmente scattano controlli pertinenti a semplici sigarette.

Sarà forse il diretto interessato a far chiarezza sull’accaduto: non abbiamo dubbi che raccontare un simile aneddoto non freni la sua eloquente irriverenza, e probabilmente sdrammatizzerà l’accaduto con una risata. Nel frattempo, Edoardo ha annunciato che nei suoi piani futuri potrebbe rientrare anche la partecipazione al format Sky “Pechino Express“, purché in coppia con l’ormai inseparabile Nicolas Vaporidis.

