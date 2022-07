“Perché Omicron circola con il caldo” Un drammatico cambio di scenario

Molti esperti dicevano con convinzione che gli ultravioletti avrebbero avuto una funzione disinfettante e che è la stagione invernale a favorire il covid e l’attecchimento dei patogeni sulle mucose delle prime vie aeree. “I virus che diffondono per via aerea sono solo minimamente influenzati dai mesi invernali”, sottolinea Massimo Galli in una intervista a Il Giorno. Per questo i contagi stanno aumentando significativamente nonostante la bella stagione. “Avevo avvertito. Mai sottovalutare la capacità dei coronavirus di adattarsi e rialzare la testa. Occorre tenere alta la guardia”.

Del resto contagiarsi non è così difficile: “Prendiamo un vagone della metropolitana affollato di viaggiatori, lei crede che il virus faccia caso se siamo in estate o in inverno? Lui si diffonde senza pensarci due volte”. E parlando dei contagi che avvengono proprio all’aperto, Galli avverte: “Se davanti a noi a meno di due metri c’è una persona che ci parla, ignara di essere contagiosa, c’è poco da meravigliarsi. Siamo di fronte a una variante molto diffusiva, andrà avanti per tutto il mese di luglio“.

E conclude il professore: “Le persone che non si sono vaccinate vanno peggio. Come sempre, a finire in ospedale sono gli anziani, che se non sono vaccinati vanno incontro a guai seri, poi le persone fragili, con patologie concomitanti, o quelle con scarse difese immunitarie”.